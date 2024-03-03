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Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024
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17:51 03.03.2024 (обновлено: 18:16 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новых публикаций после обнародования записи разговора немецких... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:51
2024-03-03T18:16
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
маргарита симоньян
германия
россия
в мире
украина
сша
великобритания
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новых публикаций после обнародования записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.&quot;Откуда получила — там больше нету. Дадут еще — опубликую еще. Ждите&quot;, — написала она в Telegram-канале.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В свою очередь, в Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих бундесвера и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html
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германия
россия
украина
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, маргарита симоньян, германия, россия, в мире, украина, сша, великобритания
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Маргарита Симоньян, Германия, Россия, В мире, Украина, США, Великобритания
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ

Симоньян не исключила еще одной публикации записи разговора офицеров бундесвера

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новых публикаций после обнародования записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.
«

"Откуда получила — там больше нету. Дадут еще — опубликую еще. Ждите", — написала она в Telegram-канале.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ
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В свою очередь, в Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих бундесвера и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мостМаргарита СимоньянГерманияРоссияВ миреУкраинаСШАВеликобритания
 
 
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