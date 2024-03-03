https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html

Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ

Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024

Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новых публикаций после обнародования записи разговора немецких... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:51

2024-03-03T17:51

2024-03-03T18:16

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

маргарита симоньян

германия

россия

в мире

украина

сша

великобритания

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новых публикаций после обнародования записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост."Откуда получила — там больше нету. Дадут еще — опубликую еще. Ждите", — написала она в Telegram-канале.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В свою очередь, в Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих бундесвера и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html

https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-03T17:51 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост, маргарита симоньян, германия, россия, в мире, украина, сша, великобритания