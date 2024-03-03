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Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024
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14:19 03.03.2024 (обновлено: 14:33 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/razgovor-1930833405.html
Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ
Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024
Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что ФРГ пытается представить обнародованную запись разговора немецких военных "как игры в танчики". РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:19
2024-03-03T14:33
германия
бундесвер германии
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
россия
украина
маргарита симоньян
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что ФРГ пытается представить обнародованную запись разговора немецких военных "как игры в танчики"."Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь." — написал он в своем Telegram-каналеВ пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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германия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, россия, украина, маргарита симоньян, дмитрий медведев, мария захарова
Германия, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, Мария Захарова
Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ

Медведев: попытки представить разговор офицеров ФРГ как игры "в танчики" — ложь

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что ФРГ пытается представить обнародованную запись разговора немецких военных "как игры в танчики".
«
"Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь." — написал он в своем Telegram-канале
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
 
ГерманияБундесвер ГерманииРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреРоссияУкраинаМаргарита СимоньянДмитрий МедведевМария Захарова
 
 
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