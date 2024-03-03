https://ria.ru/20240303/razgovor-1930823824.html

Перехват разговора военных наносит ущерб безопасности ФРГ, считают в АдГ

Перехват разговора военных наносит ущерб безопасности ФРГ, считают в АдГ - РИА Новости, 03.03.2024

Перехват разговора военных наносит ущерб безопасности ФРГ, считают в АдГ

Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии, заявил специализирующийся на вопросах... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:06

2024-03-03T13:06

2024-03-03T13:06

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

германия

россия

маргарита симоньян

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии, заявил специализирующийся на вопросах обороны депутат бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен. "Перехваченный телефонный разговор между генералом (инспектором ВВС Инго - ред.) Герхартцем и его офицерами наносит огромный ущерб безопасности Германии. Разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину", - говорится в заявлении Лукассена. Кроме того, по словам депутата, ситуация показывает провал службы военной контрразведки, поскольку та не смогла обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных, а также не обучила последних обращению с конфиденциальной информацией. "Российские власти оценивают записанный контент как путь Германии к войне. При этом задействованные офицеры напрямую противодействовали предполагаемым усилиям федерального правительства по предотвращению участия Германии в войне. Министр обороны (Борис - ред.) Писториус явно не держит свое министерство под контролем. Из разговора также становится ясно, что в вопросе поставок (крылатых ракет - ред.) Taurus он проводит политику, отличную от федерального канцлера", - полагает Лукассен. Он добавил, что фракция АдГ запросила соответствующую информацию у министерства обороны и оставляет за собой право созвать экстренное заседание парламентского комитета по обороне. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-03T13:06 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост, германия, россия, маргарита симоньян, альтернатива для германии (партия)