https://ria.ru/20240303/rastorguev-1930807633.html
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина - РИА Новости, 03.03.2024
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина
Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:18
2024-03-03T10:18
2024-03-03T10:18
выборы президента россии — 2024
владимир путин
николай расторгуев
игорь матвиенко
любэ
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на президентских выборах - если пригласят. "Что значит в случае? А что, уже концерт назначили? Я не знаю про концерт ничего, ни слова", - сказал Расторгуев РИА Новости в ответ на вопрос о том, будет ли он выступать на концерте в случае победы Путина на выборах. "Пригласят - буду", - добавил он. Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .
https://ria.ru/20240302/vybory-1930673249.html
https://ria.ru/20221007/rastorguev-1822213118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, николай расторгуев, игорь матвиенко, любэ, шоу-бизнес
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Любэ, Шоу-бизнес
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина
Расторгуев готов выступить на концерте в случае победы Путина на выборах