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Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина - РИА Новости, 03.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:18 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/rastorguev-1930807633.html
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина - РИА Новости, 03.03.2024
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина
Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:18
2024-03-03T10:18
выборы президента россии — 2024
владимир путин
николай расторгуев
игорь матвиенко
любэ
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на президентских выборах - если пригласят. "Что значит в случае? А что, уже концерт назначили? Я не знаю про концерт ничего, ни слова", - сказал Расторгуев РИА Новости в ответ на вопрос о том, будет ли он выступать на концерте в случае победы Путина на выборах. "Пригласят - буду", - добавил он. Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .
https://ria.ru/20240302/vybory-1930673249.html
https://ria.ru/20221007/rastorguev-1822213118.html
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владимир путин, николай расторгуев, игорь матвиенко, любэ, шоу-бизнес
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Любэ, Шоу-бизнес
Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина

Расторгуев готов выступить на концерте в случае победы Путина на выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев
Солист группы Любэ Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на президентских выборах - если пригласят.
"Что значит в случае? А что, уже концерт назначили? Я не знаю про концерт ничего, ни слова", - сказал Расторгуев РИА Новости в ответ на вопрос о том, будет ли он выступать на концерте в случае победы Путина на выборах.
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"Пригласят - буду", - добавил он.
Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .
Певец Николай Расторгуев выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Выборы президента России — 2024Владимир ПутинНиколай РасторгуевИгорь МатвиенкоЛюбэШоу-бизнес
 
 
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