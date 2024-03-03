https://ria.ru/20240303/rastorguev-1930807633.html

Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина

Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина - РИА Новости, 03.03.2024

Расторгуев готов выступить на концерте в случае избрания Путина

Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:18

2024-03-03T10:18

2024-03-03T10:18

выборы президента россии — 2024

владимир путин

николай расторгуев

игорь матвиенко

любэ

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что будет выступать на концерте в случае победы Владимира Путина на президентских выборах - если пригласят. "Что значит в случае? А что, уже концерт назначили? Я не знаю про концерт ничего, ни слова", - сказал Расторгуев РИА Новости в ответ на вопрос о том, будет ли он выступать на концерте в случае победы Путина на выборах. "Пригласят - буду", - добавил он. Группа "Любэ" - российский музыкальный коллектив, основанный продюсером и композитором Игорем Матвиенко. "Любэ" не раз становилась участником крупных концертов. В 2008 году, в день президентских выборов, группа исполняла композицию "Давай за..." на Васильевском спуске, в этот момент на сцену вышли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Лидер группы Николай Расторгуев в ходе президентских выборов 2012 и 2024 годов становился доверенным лицом Владимира Путина, с 2017 года состоит в движении PutinTeam - "Команда Путина" .

https://ria.ru/20240302/vybory-1930673249.html

https://ria.ru/20221007/rastorguev-1822213118.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, николай расторгуев, игорь матвиенко, любэ, шоу-бизнес