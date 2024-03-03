https://ria.ru/20240303/rassledovanie-1930892700.html

БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ

БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024

БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с задержанными жителями сектора... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T22:11

2024-03-03T22:11

2024-03-03T22:30

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с задержанными жителями сектора Газа, которые содержались на военных объектах в Израиле, сообщает издание New York Times со ссылкой на полученную копию отчета. "Авторы доклада утверждают, что задержанные, в том числе не менее тысячи гражданских лиц, позже освобожденных без предъявления обвинений, содержались на трех военных объектах на территории Израиля. В отчете говорится, что среди задержанных были мужчины и женщины в возрасте от 6 до 82 лет. Некоторые, как говорится в отчете, умерли в заключении", - пишет издание. Отмечается, что в документ включены рассказы более сотни задержанных о том, что их "избивали, раздевали, грабили, завязывали глаза, подвергали сексуальному насилию и отказывали в доступе к адвокатам и врачам", зачастую на протяжении более месяца. По заключению отчета, такое обращение использовалось для получения информации и признаний, а также для наказаний и запугивания. New York Times пишет, что не может подтвердить все перечисленные обвинения, содержащиеся в отчете, но они отчасти совпадают с показаниями бывших заключенных, опрошенных журналистами издания. В ответ на запрос издания о комментариях в БАПОР подтвердили существование отчета, но заявили, что его формулировка еще не доработана для публикации.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240223/oon-1929220022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, оон, бапор, сектор газа