https://ria.ru/20240303/rassledovanie-1930892700.html
БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ
БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с задержанными жителями сектора... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:11
2024-03-03T22:11
2024-03-03T22:30
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с задержанными жителями сектора Газа, которые содержались на военных объектах в Израиле, сообщает издание New York Times со ссылкой на полученную копию отчета. "Авторы доклада утверждают, что задержанные, в том числе не менее тысячи гражданских лиц, позже освобожденных без предъявления обвинений, содержались на трех военных объектах на территории Израиля. В отчете говорится, что среди задержанных были мужчины и женщины в возрасте от 6 до 82 лет. Некоторые, как говорится в отчете, умерли в заключении", - пишет издание. Отмечается, что в документ включены рассказы более сотни задержанных о том, что их "избивали, раздевали, грабили, завязывали глаза, подвергали сексуальному насилию и отказывали в доступе к адвокатам и врачам", зачастую на протяжении более месяца. По заключению отчета, такое обращение использовалось для получения информации и признаний, а также для наказаний и запугивания. New York Times пишет, что не может подтвердить все перечисленные обвинения, содержащиеся в отчете, но они отчасти совпадают с показаниями бывших заключенных, опрошенных журналистами издания. В ответ на запрос издания о комментариях в БАПОР подтвердили существование отчета, но заявили, что его формулировка еще не доработана для публикации.
https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, бапор, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, БАПОР, Сектор Газа
БАПОР расследует жестокое обращение с жителями Газы в Израиле, пишут СМИ
NYT: БАПОР готовит расследование о жестоком обращении с жителями Газы в Израиле
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с задержанными жителями сектора Газа, которые содержались на военных объектах в Израиле, сообщает издание New York Times
со ссылкой на полученную копию отчета.
"Авторы доклада утверждают, что задержанные, в том числе не менее тысячи гражданских лиц, позже освобожденных без предъявления обвинений, содержались на трех военных объектах на территории Израиля. В отчете говорится, что среди задержанных были мужчины и женщины в возрасте от 6 до 82 лет. Некоторые, как говорится в отчете, умерли в заключении", - пишет издание.
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Отмечается, что в документ включены рассказы более сотни задержанных о том, что их "избивали, раздевали, грабили, завязывали глаза, подвергали сексуальному насилию и отказывали в доступе к адвокатам и врачам", зачастую на протяжении более месяца. По заключению отчета, такое обращение использовалось для получения информации и признаний, а также для наказаний и запугивания.
New York Times пишет, что не может подтвердить все перечисленные обвинения, содержащиеся в отчете, но они отчасти совпадают с показаниями бывших заключенных, опрошенных журналистами издания.
В ответ на запрос издания о комментариях в БАПОР подтвердили существование отчета, но заявили, что его формулировка еще не доработана для публикации.
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