https://ria.ru/20240303/putin-1930830264.html
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.03.2024
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:54
2024-03-03T13:54
2024-03-03T14:02
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Президент на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов", - рассказали в программе.Путин также, по данным программы, поздравит женщин с Международным женским днем."Помимо этого президент продолжит серию региональных поездок", - отметили в программе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, политика
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Политика
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи