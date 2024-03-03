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Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.03.2024
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13:54 03.03.2024 (обновлено: 14:02 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/putin-1930830264.html
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.03.2024
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:54
2024-03-03T14:02
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Президент на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов", - рассказали в программе.Путин также, по данным программы, поздравит женщин с Международным женским днем."Помимо этого президент продолжит серию региональных поездок", - отметили в программе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, политика
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Политика
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи

Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Президент на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов", - рассказали в программе.
Путин также, по данным программы, поздравит женщин с Международным женским днем.
"Помимо этого президент продолжит серию региональных поездок", - отметили в программе.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники ВФМ поделились своими эмоциями и впечатлениями - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи поделились впечатлениями и эмоциями
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024Владимир ПутинПолитика
 
 
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