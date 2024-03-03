https://ria.ru/20240303/putin-1930830264.html

Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи

Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 03.03.2024

Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:54

2024-03-03T13:54

2024-03-03T14:02

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

политика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок, в частности, он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Президент на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов", - рассказали в программе.Путин также, по данным программы, поздравит женщин с Международным женским днем."Помимо этого президент продолжит серию региональных поездок", - отметили в программе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, политика