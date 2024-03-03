https://ria.ru/20240303/protesty-1930779830.html
Израильская полиция разогнала антиправительственные протесты в Тель-Авиве
Израильская полиция разогнала антиправительственные протесты в Тель-Авиве - РИА Новости, 03.03.2024
Израильская полиция разогнала антиправительственные протесты в Тель-Авиве
Полиция Израиля разогнала антиправительственные акции протеста в Тель-Авиве, в ходе демонстраций активистам удалось блокировать несколько дорог в центре города, РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:11
2024-03-03T00:11
2024-03-03T08:58
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Полиция Израиля разогнала антиправительственные акции протеста в Тель-Авиве, в ходе демонстраций активистам удалось блокировать несколько дорог в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Сотни митингующих в субботу собрались на перекрестке у торгового центра Азриэли через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Протестующие скандировали лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывали к отставке правительства Биньямина Нетаньяху. На место проведения митинга были стянуты крупные силы полиции, включая отряд, передвигавшийся на квадроциклах, которые, по всей видимости, заменили традиционно используемую для разгона демонстрантов конную полицию. Активистам удалось ненадолго заблокировать движение транспорта на нескольких улицах. Полиция заявила, что за нарушение общественного порядка были задержаны семь активистов. Израильские СМИ сообщали, что были зафиксированы несколько случаев перекрытия центрального шоссе Аялон, которое пересекает весь город. В прошлую субботу полиция применила водометы и конные отряды для разгона протестующих против правительства в Тель-Авиве. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, которые проходят по субботам параллельно с многотысячными общественными акциями в поддержку израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа движением ХАМАС.
https://ria.ru/20240228/protest-1930082004.html
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биньямин нетаньяху, тель-авив, в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская полиция разогнала антиправительственные протесты в Тель-Авиве
Полиция Израиля разогнала антиправительственные протесты в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Полиция Израиля разогнала антиправительственные акции протеста в Тель-Авиве, в ходе демонстраций активистам удалось блокировать несколько дорог в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни митингующих в субботу собрались на перекрестке у торгового центра Азриэли через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Протестующие скандировали лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывали к отставке правительства Биньямина Нетаньяху
.
На место проведения митинга были стянуты крупные силы полиции, включая отряд, передвигавшийся на квадроциклах, которые, по всей видимости, заменили традиционно используемую для разгона демонстрантов конную полицию.
Активистам удалось ненадолго заблокировать движение транспорта на нескольких улицах. Полиция заявила, что за нарушение общественного порядка были задержаны семь активистов. Израильские СМИ сообщали, что были зафиксированы несколько случаев перекрытия центрального шоссе Аялон, которое пересекает весь город.
В Британии организаторы пропалестинских маршей намерены продолжить протесты
В прошлую субботу полиция применила водометы и конные отряды для разгона протестующих против правительства в Тель-Авиве.
В последние недели в Израиле
возобновились антиправительственные митинги, которые проходят по субботам параллельно с многотысячными общественными акциями в поддержку израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа движением ХАМАС
.
На митинге в Тель-Авиве задержали более 20 протестующих