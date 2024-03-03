https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html

Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста

Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста - РИА Новости, 03.03.2024

Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста

Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и ее канадского коллеги Джастина Трюдо сорвалось из-за акции... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T06:10

2024-03-03T06:10

2024-03-03T13:38

палестина

торонто

италия

джастин трюдо

джорджа мелони

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и ее канадского коллеги Джастина Трюдо сорвалось из-за акции протеста в поддержку Палестины, сообщили в офисе главы правительства Канады.По данным телеканала CBC, прием должен был состояться в Художественной галерее Онтарио в Торонто, однако у дверей здания была организована акция в знак критики действий канадского правительства в отношении военного конфликта в секторе Газа, участники скандировали, что Трюдо финансирует "геноцид" в Газе."По соображениям безопасности мероприятие было отменено", — приводит телеканал CBC слова представителя офиса премьера.Полиция сообщила телеканалу, что у входа в галерею собрались около 200-300 человек. Ранее Мелони и Трюдо провели встречу в Торонто, стороны договорились о создании "дорожной карты" для расширения сотрудничества между странами.

https://ria.ru/20240303/protesty-1930779830.html

https://ria.ru/20240211/aktsiya-1926646749.html

палестина

торонто

италия

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палестина, торонто, италия, джастин трюдо, джорджа мелони, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире