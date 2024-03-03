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Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста - РИА Новости, 03.03.2024
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06:10 03.03.2024 (обновлено: 13:38 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html
Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста
Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста - РИА Новости, 03.03.2024
Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста
Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и ее канадского коллеги Джастина Трюдо сорвалось из-за акции... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:10
2024-03-03T13:38
палестина
торонто
италия
джастин трюдо
джорджа мелони
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и ее канадского коллеги Джастина Трюдо сорвалось из-за акции протеста в поддержку Палестины, сообщили в офисе главы правительства Канады.По данным телеканала CBC, прием должен был состояться в Художественной галерее Онтарио в Торонто, однако у дверей здания была организована акция в знак критики действий канадского правительства в отношении военного конфликта в секторе Газа, участники скандировали, что Трюдо финансирует "геноцид" в Газе.&quot;По соображениям безопасности мероприятие было отменено&quot;, — приводит телеканал CBC слова представителя офиса премьера.Полиция сообщила телеканалу, что у входа в галерею собрались около 200-300 человек. Ранее Мелони и Трюдо провели встречу в Торонто, стороны договорились о создании "дорожной карты" для расширения сотрудничества между странами.
https://ria.ru/20240303/protesty-1930779830.html
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палестина, торонто, италия, джастин трюдо, джорджа мелони, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Палестина, Торонто, Италия, Джастин Трюдо, Джорджа Мелони, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста

Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за пропалестинского протеста

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и ее канадского коллеги Джастина Трюдо сорвалось из-за акции протеста в поддержку Палестины, сообщили в офисе главы правительства Канады.
По данным телеканала CBC, прием должен был состояться в Художественной галерее Онтарио в Торонто, однако у дверей здания была организована акция в знак критики действий канадского правительства в отношении военного конфликта в секторе Газа, участники скандировали, что Трюдо финансирует "геноцид" в Газе.
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Израильская полиция разогнала антиправительственные протесты в Тель-Авиве
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«

"По соображениям безопасности мероприятие было отменено", — приводит телеканал CBC слова представителя офиса премьера.

Полиция сообщила телеканалу, что у входа в галерею собрались около 200-300 человек.
Ранее Мелони и Трюдо провели встречу в Торонто, стороны договорились о создании "дорожной карты" для расширения сотрудничества между странами.
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11 февраля, 04:49
 
ПалестинаТоронтоИталияДжастин ТрюдоДжорджа МелониОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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