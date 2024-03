https://ria.ru/20240303/priroda-1930422026.html

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы - РИА Новости, 03.03.2024

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T02:00

2024-03-03T02:00

2024-03-03T02:00

справки

в мире

всемирный день дикой природы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930425087_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ef7ce7f1bb0f44e5dc87c5a6f8ef8cc4.jpg

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности.Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является одним из самых крупных соглашений по охране дикой природы. Документ был подписан с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации контроля над экспортно-импортными операциями с животными и растениями. На сегодня сторонами СИТЕС являются 183 государства и Европейский союз.Под защитой СИТЕС находятся примерно 6,6 тысячи видов животных и 34,3 тысячи видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.В Приложения включены как целые группы животных, такие, как приматы, китообразные (киты, дельфины и морские свиньи), морские черепахи, попугаи, кораллы, кактусы и орхидные и другие, так и подвиды или географически изолированные популяции. Каждый год Всемирный день дикой природы посвящается определенной теме. Тема Дня 2024 года "Соединяя людей и планету: использование цифровых инноваций в области охраны дикой природы" посвящена цифровым инновациям и подчеркивает, как цифровые природоохранные технологии и услуги могут способствовать сохранению дикой природы, устойчивой и законной торговле дикими животными и сосуществованию человека и дикой природы. По оценкам ООН, на грани исчезновения находятся около миллиона видов животных и растений. По оценкам Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), в ближайшие десятилетия исчезнет десятая часть всех ныне существующих видов растений и животных. Под угрозой более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и больше трети морских млекопитающих. Также в группе риска почти четверть всех наземных видов.Кроме того, ученые зафиксировали стремительное сокращение числа насекомых. Исследователи отмечают: падение их численности уже привело к вымиранию птиц, лягушек и ящериц, которые ими питались.Авторы большинства исследований винят в нынешней катастрофической ситуации человека. По данным IPBES, люди изменили облик 75% суши и так или иначе повлияли на 40% акватории Мирового океана. В настоящее время более трети поверхности используется для нужд сельского хозяйства, главным образом, выращивания растений и выпаса скота. Около трети промысловых рыб вылавливается избыточно. Всего же люди добывают до 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов ежегодно. Это в два раза больше, чем еще полвека назад.Согласно работе американских и китайских ученых, популяции многих современных вымирающих позвоночных животных начали резко сокращаться еще в конце XIX века, когда в большинстве стран мира началась индустриализация. Специалисты проанализировали свыше десяти тысяч исследований, посвященных генетическому разнообразию 2764 видов. Вывод неутешителен: количество животных, находящихся под угрозой исчезновения, уменьшается на 25% каждые десять лет. При этом сегодня средний размер популяций вымирающих видов составляет лишь 5% их численности на конец XIX столетия.По оценкам датских и шведских биологов, в течение этого столетия исчезнет 99,9% видов животных, находящихся под угрозой вымирания, и 67% уязвимых видов. В первую очередь погибнут представители мегафауны – слоны и носороги, а популяции мелких животных вроде крыс увеличатся. При этом на восстановление биоразнообразия хотя бы до нынешнего уровня нашей планете понадобится от трех до пяти миллионов лет. Еще два миллиона лет будут необходимы, чтобы вернуться к уровню до начала активной деятельности Homo sapiens.Авторы работы предполагают, что в будущем Земля может стать царством грызунов: их много и они легко адаптируются к новым условиям обитания. Поэтому смогут пережить очередное массовое вымирание. А вот потеря представителей семейства слоновых – индийского и африканского слонов – фактически обрубит еще одну ветвь на эволюционном древе. Ученые предлагают прежде всего спасать именно таких животных. Среди приоритетных видов – черный носорог, красная панда и индри.С 1964 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) ведет международный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга).В настоящее время список включает более 157 100 видов, из них более 44 тысяч видов находятся под угрозой вымирания, в том числе 41% земноводных, 26% млекопитающих, 12% птиц, 21% рептилий, 37% акул и скатов, 36% кораллов, 34% хвойных. В декабре 2022 года в канадском Монреале более 190 государств приняли соглашение о мировом биоразнообразии до 2030 года. Страны согласовали дорожную карту, направленную, в частности, на защиту 30% планеты к 2030 году и выделение 30 миллиардов долларов в качестве ежегодной помощи развивающимся странам.Наиболее знаковой из двадцати мер, которая закреплена в итоговом документе, является создание охраняемых территорий на более чем 30% территории планеты. На сегодняшний день охраняются 17% суши и 8% морей. Документ также предоставляет гарантии коренным народам, хранителям 80% оставшегося биоразнообразия на Земле, предлагает восстановить 30% деградированных земель и вдвое снизить риск, связанный с пестицидами.Предыдущий десятилетний план, подписанный в Японии в 2010 году, практически не достиг ни одной из поставленных целей, в частности, из-за отсутствия реальных механизмов правоприменения.В России в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждена Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Согласно федеральному закону "Об охране окружающей среды" (2002), растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания. Последняя редакция официального защитного перечня датирована 2 апреля 2020 года.https://redbookrf.ru В новую редакцию документа впервые вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих, среди которых: плотоядная косатка, сайгак, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, несколько популяций северного оленя и другие.В 2013-2019 годах в России были приняты существенные поправки в законодательство, которые ужесточили наказание за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу. Введена уголовная ответственность не только за их незаконную добычу, но и за незаконные приобретение, содержание, хранение, перевозку и продажу. Кроме того, ужесточена административная ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Большой вклад в сохранение редких видов флоры и фауны вносят заповедники. Россия обладает самой масштабной заповедной системой в мире: более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения общей площадью более 240 миллионов гектаров или около 12% от площади страны.Традиционно ко Всемирному дню дикой природы многие особо охраняемые природные территории России проводят различные тематические эколого-просветительские мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день дикой природы, россия