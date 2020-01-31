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РИА Наука
2020-01-31T08:07+0300
https://ria.ru/20200131/1564077021.html
Ничего живого. Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
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РИА Новости

Ничего живого. Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания

08:00 31.01.2020 (обновлено: 08:07 31.01.2020)
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© Depositphotos / RawpixelЧереп и кости в пустыне
Череп и кости в пустыне
© Depositphotos / Rawpixel
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В прошлом году Австралия официально признала первое вымирание вида из-за климатических изменений. Речь о рифовой мозаичнохвостой крысе, которую глобальное потепление лишило привычных условий обитания. На подходе утконосы, черепахи, тихоокеанские косатки и еще около миллиона видов растений и животных, утверждают члены Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). По прогнозам датских и шведских исследователей, к концу века практически все животные, находящиеся под угрозой, исчезнут, а значит, планета вступила в эпоху нового массового вымирания.

Исчезают даже насекомые

По оценкам экспертов IPBES, в ближайшие десятилетия исчезнет десятая часть всех ныне существующих видов растений и животных. Под угрозой более 40 процентов амфибий, 33 процента рифовых кораллов и больше трети морских млекопитающих. Также в группе риска почти четверть всех наземных видов.
Кроме того, ученые зафиксировали стремительное сокращение числа насекомых. Судя по последним данным, их общая биомасса снижается на два с половиной процента в год. В числе наиболее пострадавших регионов планеты — тропики Пуэрто-Рико, где за последние 36 лет насекомых стало меньше на 78-98 процентов. Исследователи отмечают: падение их численности уже привело к вымиранию птиц, лягушек и ящериц, которые ими питались.
"Учитывая скорость исчезновения видов и темпы сокращения численности других представителей растительного и животного мира, мы живем в эпоху массового вымирания видов. Но находимся, судя по всему, на начальных этапах этой эпохи. Ее наиболее разрушительные и во многих случаях необратимые последствия еще впереди", — отметил в разговоре с РИА Новости директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
© S Díaz/Science 13 Dec 2019На диаграммах показаны доли видов, находящихся под угрозой вымирания, среди всех известных сегодня растений и животных. В наибольшей опасности сейчас находятся амфибии — по оценкам ученых, более 40 процентов видов этих животных могут исчезнуть в ближайшие десятилетия
Вымирание видов
© S Díaz/Science 13 Dec 2019
На диаграммах показаны доли видов, находящихся под угрозой вымирания, среди всех известных сегодня растений и животных. В наибольшей опасности сейчас находятся амфибии — по оценкам ученых, более 40 процентов видов этих животных могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

Человек приходит как убийца

Авторы большинства исследований винят в нынешней катастрофической ситуации человека. По данным IPBES, люди изменили облик 75 процентов суши и так или иначе повлияли на 40 процентов акватории Мирового океана. Сегодня более трети поверхности используется для нужд сельского хозяйства, главным образом, выращивания растений и выпаса скота. Около трети промысловых рыб вылавливается избыточно. Всего же люди добывают до 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов ежегодно. Это в два раза больше, чем еще полвека назад.
Согласно работе американских и китайских ученых, популяции многих современных вымирающих позвоночных животных начали резко сокращаться еще в конце XIX века, когда в большинстве стран мира началась индустриализация. Специалисты проанализировали свыше десяти тысяч исследований, посвященных генетическому разнообразию 2764 видов. Вывод неутешителен: количество животных, находящихся под угрозой исчезновения, уменьшается на 25 процентов каждые десять лет. При этом сегодня средний размер популяций вымирающих видов составляет лишь пять процентов их численности на конец XIX столетия.
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"Не берусь количественно оценивать скорость вымирания, на этот счет есть данные авторитетных исследовательских коллективов, в том числе международных. Но она однозначно очень высокая и более чем опасная. Такие значения не свойственны стабильным периодам развития биосферы и скорее соответствуют катастрофическим эпохам в истории Земли. В будущем сильнее всего пострадают (и уже пострадали) животные и растения, обитающие в узком диапазоне местообитаний (скажем, в одном урочище), в ландшафтах, наиболее нарушенных человеком (степи) или подверженных климатическим изменениям (сухие субтропики, Арктика). Также в группе риска высоко специализированные в питании виды и хищники высшего порядка. Последние под угрозой из-за того, что в их объектах питания накапливается большое количество загрязняющих веществ", — рассказал Алексей Зименко.
По его словам, сложившаяся ситуация может быть на руку животным, которые непривередливы в еде и легко адаптируются к жизни в любых условиях.
"Вряд ли всерьез пострадают всем известные серая крыса, серая ворона и им подобные виды с исключительно высокой приспособляемостью к внешним условиям. Но таких видов очень и очень мало. Они не способны обеспечить нормальное функционирование природных экосистем", — подчеркнул ученый.
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Царство грызунов

По оценкам датских и шведских биологов, в течение этого столетия исчезнет 99,9 процента видов животных, находящихся под угрозой вымирания, и 67 процентов уязвимых видов. В первую очередь погибнут представители мегафауны — слоны и носороги, а популяции мелких животных вроде крыс увеличатся. При этом на восстановление биоразнообразия хотя бы до нынешнего уровня нашей планете понадобится от трех до пяти миллионов лет. Еще два миллиона лет будут необходимы, чтобы вернуться к уровню до начала активной деятельности Homo sapiens.
Авторы работы предполагают, что в будущем Земля может стать царством грызунов: их много и они легко адаптируются к новым условиям обитания. Поэтому смогут пережить очередное массовое вымирание. А вот потеря представителей семейства слоновых — индийского и африканского слонов — фактически обрубит еще одну ветвь на эволюционном древе. Ученые предлагают прежде всего спасать именно таких животных. Среди приоритетных видов — черный носорог, красная панда и индри.
"Виды, находящиеся сегодня под угрозой, вымрут, если существенно не изменятся политика и практика землепользования, если они не станут менее разрушительными для природных экосистем. Если же все оставить как есть, нас ждет потеря или резкое сокращение экосистемных функций, без которых невозможна жизнь человека. В лучшем случае массовое вымирание приведет к полному обновлению биосферы: формированию новых природных систем, ландшафтов, других флоры и фауны. Это потребует многих миллионов лет. В итоге природа, вероятно, все же уцелеет. Но это будет совсем другая природа. Не уверен, что для человека найдется место в новой биосфере", — заключил Алексей Зименко.
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РИА НаукавымираниебиологияГлобальное потеплениеЗемля - РИА НаукаАрктикаАвстралияПуэрто-Рико
Популярные комментарии
А динозавры тоже по нашей вине вымерли? Или это может быть всё таки нормальный ход развития: выживает сильнейший? Или предлагают начать "маленькую но победоносную войну", перебить половину населения? Я лучше перестреляю всех слонов, чтобы людям в Африке было что есть и земля для выращивания продуктов питания.
31 января, 10:54
АГАлександр Гислер
602009
Убрать из экосистемы один вид(человека),и все восстановится.
31 января, 10:26
dmitrij.sychev.85
611005
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