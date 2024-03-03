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Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина
Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина - РИА Новости, 03.03.2024
Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина
Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:20
2024-03-03T14:20
2024-03-03T14:20
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием напряжения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Я думаю, что они обязаны услышать. Однозначно услышат. И (Запад) должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения, и та гонка, которую они пытаются развязать, ничего кроме плохого для них самих не принесет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, павел зарубин, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Госдума РФ, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина
Володин: Запад из слов Путина должен понять, что не надо наращивать напряжение