https://ria.ru/20240303/poslanie-1930833662.html

Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина

Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина - РИА Новости, 03.03.2024

Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина

Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:20

2024-03-03T14:20

2024-03-03T14:20

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

павел зарубин

госдума рф

послание президента федеральному собранию — 2024

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием напряжения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Я думаю, что они обязаны услышать. Однозначно услышат. И (Запад) должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения, и та гонка, которую они пытаются развязать, ничего кроме плохого для них самих не принесет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, павел зарубин, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024