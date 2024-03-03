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Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина - РИА Новости, 03.03.2024
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14:20 03.03.2024
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Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина
Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина - РИА Новости, 03.03.2024
Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина
Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:20
2024-03-03T14:20
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
павел зарубин
госдума рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием напряжения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Я думаю, что они обязаны услышать. Однозначно услышат. И (Запад) должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения, и та гонка, которую они пытаются развязать, ничего кроме плохого для них самих не принесет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, павел зарубин, госдума рф, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Госдума РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Володин рассказал, какие выводы должен сделать Запад из послания Путина

Володин: Запад из слов Путина должен понять, что не надо наращивать напряжение

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием напряжения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Я думаю, что они обязаны услышать. Однозначно услышат. И (Запад) должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения, и та гонка, которую они пытаются развязать, ничего кроме плохого для них самих не принесет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинПавел ЗарубинГосдума РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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