https://ria.ru/20240303/popytki-1930872062.html

Десантники пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщили в ВС России

Десантники пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщили в ВС России - РИА Новости, 03.03.2024

Десантники пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщили в ВС России

Все попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются десантниками на правом берегу реки и на его подступах, рассказал РИА Новости командир российского подразделения с... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T19:10

2024-03-03T19:10

2024-03-03T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. Все попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются десантниками на правом берегу реки и на его подступах, рассказал РИА Новости командир российского подразделения с позывным "Гром". "Вон там, в направлении севера, там Днепр. Ну отсюда порядка семисот, восьмисот метров. ...Если обнаружено начало движения противника, либо движение моторных лодок, болотоходов - начинаем его поражать еще в начале его выдвижения", - сказал "Гром". Он отметил, что благодаря разведданным все места выхода к воде известны, когда там засекают скопление противника и посадку в лодки, в этот квадрат наносит огонь артиллерия РФ. "Если противник будет приближаться к нам на лодках, мы спокойно встретим его с АГС (автоматический гранатомёт станковый - ред.). Противник уничтожается на воде и на берегах",- сказал командир расчета "Шорец". Десантник-минометчик с позывном "Налобус" рассказал о работе своего расчета по позициям ВСУ, располагающимся на противоположном берегу. "Работать по первому эшелону противника, наблюдательным пунктам, секретам разведки, стараемся подавить площадки взлета дронов", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате боя затонули четыре украинские лодки, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.

https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html

https://ria.ru/20240303/svo-1930819074.html

днепр (город)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепр (город), россия, украина, вооруженные силы украины