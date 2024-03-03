Десантники пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщили в ВС России
Командир подразделения: десантники пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. Все попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются десантниками на правом берегу реки и на его подступах, рассказал РИА Новости командир российского подразделения с позывным "Гром".
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"Вон там, в направлении севера, там Днепр. Ну отсюда порядка семисот, восьмисот метров. ...Если обнаружено начало движения противника, либо движение моторных лодок, болотоходов - начинаем его поражать еще в начале его выдвижения", - сказал "Гром".
Он отметил, что благодаря разведданным все места выхода к воде известны, когда там засекают скопление противника и посадку в лодки, в этот квадрат наносит огонь артиллерия РФ.
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"Если противник будет приближаться к нам на лодках, мы спокойно встретим его с АГС (автоматический гранатомёт станковый - ред.). Противник уничтожается на воде и на берегах",- сказал командир расчета "Шорец".
Десантник-минометчик с позывном "Налобус" рассказал о работе своего расчета по позициям ВСУ, располагающимся на противоположном берегу.
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"Работать по первому эшелону противника, наблюдательным пунктам, секретам разведки, стараемся подавить площадки взлета дронов", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате боя затонули четыре украинские лодки, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.