https://ria.ru/20240303/pomosch-1930805165.html

Эфиопия надеется на помощь России в создании производства удобрений

Эфиопия надеется на помощь России в создании производства удобрений - РИА Новости, 03.03.2024

Эфиопия надеется на помощь России в создании производства удобрений

Эфиопия надеется на финансовую помощь РФ в создании собственного производства удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:56

2024-03-03T09:56

2024-03-03T09:56

экономика

россия

эфиопия

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопия надеется на финансовую помощь РФ в создании собственного производства удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. Конечная цель республики - создать свое производство удобрений в стране, указал он, но для этого им требуется помощь России. "Это то, о чем мы просим наших российских друзей, но ответа пока нет. Мы объясняем, что в Эфиопии много земель, которые могли бы быть использованы для сельского хозяйства, очень много фермеров, которым нужны эти удобрения", - сказал он. "Если какая-то российская компания сможет оказать финансовую поддержку, мы бы это поддержали. Пока компаниям нужно хотя бы решить, хотят они инвестировать в этом или нет, а финансовые вопросы будут уже решаться на следующих этапах", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240303/kofe-1930803795.html

https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html

россия

эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии )