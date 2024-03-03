https://ria.ru/20240303/pesnya-1930856465.html
Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня"
Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня" - РИА Новости, 03.03.2024
Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня"
Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал новую песню певицы Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня", отметив её проникновенный текст. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:11
2024-03-03T17:11
2024-03-03T17:11
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал новую песню певицы Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня", отметив её проникновенный текст. "Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея", - написал Киркоров в своем Instagram*. Исполнитель выложил видеоряд с совместными выступлениями с Пугачевой. "Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе... не беспокойся, я не брошусь камнем вниз... Не беспокойся... Я живу на бис!", - процитировал Киркоров строки из новой песни певицы. "Спасибо авторам - Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю", - заключил артист.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240302/pesni-1930745451.html
https://ria.ru/20240222/kirkorov-1928930659.html
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россия, филипп киркоров, алла пугачева
Шоубиз, Россия, Филипп Киркоров, Алла Пугачева
Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня"
Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой под названием "Не беспокойся за меня"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал новую песню певицы Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня", отметив её проникновенный текст.
«
"Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея", - написал Киркоров в своем Instagram*.
Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею
Исполнитель выложил видеоряд с совместными выступлениями с Пугачевой.
«
"Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе... не беспокойся, я не брошусь камнем вниз... Не беспокойся... Я живу на бис!", - процитировал Киркоров строки из новой песни певицы.
"Спасибо авторам - Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю", - заключил артист.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала