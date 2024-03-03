https://ria.ru/20240303/pesnya-1930856465.html

Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня"

Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня" - РИА Новости, 03.03.2024

Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой "Не беспокойся за меня"

Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал новую песню певицы Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня", отметив её проникновенный текст. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:11

2024-03-03T17:11

2024-03-03T17:11

шоубиз

россия

филипп киркоров

алла пугачева

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал новую песню певицы Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня", отметив её проникновенный текст. "Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея", - написал Киркоров в своем Instagram*. Исполнитель выложил видеоряд с совместными выступлениями с Пугачевой. "Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе... не беспокойся, я не брошусь камнем вниз... Не беспокойся... Я живу на бис!", - процитировал Киркоров строки из новой песни певицы. "Спасибо авторам - Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю", - заключил артист.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240302/pesni-1930745451.html

https://ria.ru/20240222/kirkorov-1928930659.html

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россия, филипп киркоров, алла пугачева