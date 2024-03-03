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В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине - РИА Новости, 03.03.2024
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17:40 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/peremirie-1930860849.html
В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине
В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине - РИА Новости, 03.03.2024
В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине
Турция надеется на достижение перемирия на Украине, поскольку стороны конфликта достигли максимума из того, чего можно добиться военным путем, заявил глава МИД... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:40
2024-03-03T17:40
политика
украина
москва
турция
хакан фидан
михаил подоляк
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Турция надеется на достижение перемирия на Украине, поскольку стороны конфликта достигли максимума из того, чего можно добиться военным путем, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Его цитирует Reuters."По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня", — заявил он.По мнению турецкого министра, вопросы суверенитета над территориями и прекращения огня должны обсуждаться отдельно.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к дипломатическим контактам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.
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политика, украина, москва, турция, хакан фидан, михаил подоляк
Политика, Украина, Москва, Турция, Хакан Фидан, Михаил Подоляк
В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине

МИД Турции заявил о пределе военных возможностей в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Турция надеется на достижение перемирия на Украине, поскольку стороны конфликта достигли максимума из того, чего можно добиться военным путем, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Его цитирует Reuters.
«
"По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня", — заявил он.
По мнению турецкого министра, вопросы суверенитета над территориями и прекращения огня должны обсуждаться отдельно.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к дипломатическим контактам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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ПолитикаУкраинаМоскваТурцияХакан ФиданМихаил Подоляк
 
 
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