https://ria.ru/20240303/peremirie-1930860849.html

В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине

В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине - РИА Новости, 03.03.2024

В Турции выразили надежду на скорое перемирие на Украине

Турция надеется на достижение перемирия на Украине, поскольку стороны конфликта достигли максимума из того, чего можно добиться военным путем, заявил глава МИД... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:40

2024-03-03T17:40

2024-03-03T17:40

политика

украина

москва

турция

хакан фидан

михаил подоляк

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Турция надеется на достижение перемирия на Украине, поскольку стороны конфликта достигли максимума из того, чего можно добиться военным путем, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Его цитирует Reuters."По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня", — заявил он.По мнению турецкого министра, вопросы суверенитета над территориями и прекращения огня должны обсуждаться отдельно.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к дипломатическим контактам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.

https://ria.ru/20240303/panika-1930841168.html

украина

москва

турция

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политика, украина, москва, турция, хакан фидан, михаил подоляк