https://ria.ru/20240303/panika-1930841168.html

СМИ: Макрон и европейские элиты запаниковали из-за маневра России

СМИ: Макрон и европейские элиты запаниковали из-за маневра России - РИА Новости, 03.03.2024

СМИ: Макрон и европейские элиты запаниковали из-за маневра России

Президент Франции Эммануэль Макрон и представители европейских элит паникуют, поскольку Россия добилась значительных успехов в зоне специальной операции, пишет... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:13

2024-03-03T15:13

2024-03-03T20:08

политика

украина

россия

эммануэль макрон

олаф шольц

франсуа миттеран

нато

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и представители европейских элит паникуют, поскольку Россия добилась значительных успехов в зоне специальной операции, пишет Telegraph."На прошлой неделе, когда около двух десятков европейских лидеров собрались в Париже на саммит по Украине, принимающий их Эммануэль Макрон продемонстрировал растущее чувство паники по поводу надвигающихся угроз с востока и запада", — говорится в статье.По информации издания, все больше европейцев считает, что Украина проиграла в вооруженном конфликте, а единого мнения по вопросу увеличения помощи Киеву нет.Как отмечается в публикации, французский лидер во время конференции не исключил отправки войск на Украину, однако союзники по НАТО отвергли эту идею сразу. Особенно категорично высказался канцлер Германии Олаф Шольц, который отказался от подобного предложения."Антипатия между Шольцем и Макроном взаимна, но редко она проявляется так открыто. Неудивительно, что франко-германские отношения хуже, чем когда-либо с 1990 года. Тогда Франсуа Миттеран (21-й президент Пятой республики. — Прим. ред.) высказался против воссоединения Германии", — резюмируется в материале.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около ряда стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930759403.html

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политика, украина, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, франсуа миттеран, нато