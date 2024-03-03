Рейтинг@Mail.ru
Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 03.03.2024 (обновлено: 12:20 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/pakistan-1930817006.html
Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф
Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф - РИА Новости, 03.03.2024
Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф
Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:07
2024-03-03T12:20
в мире
пакистан
шехбаз шариф
пенджаб (пакистан)
имран хан
пакистанская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149939/96/1499399600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5836d8e7b266f8dd6cd3472cdeb66ca1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает телеканал Geo TV."Шехбаз Шариф был избран премьер-министром с 201 голосом. (В то время как - ред.) Омар Аюб получил 92 голоса", - заявил спикер национальной ассамблеи спикер Аяз Садик.Затем спикер нижней палаты парламента пригласил Шехбаза Шарифа сесть в кресло премьер-министра и предложил ему выступить перед палатой представителей.Шехбазу Шарифу 72 года, он возглавлял коалиционное правительство Пакистана в течение 16 месяцев после смещения Имрана Хана в 2022 году и до роспуска парламента в августе 2023 года, что подготовило почву для национальных выборов. Шехбаз ранее занимал должность главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, и сыграл ключевую роль в предотвращении финансового кризиса, обеспечив в прошлом году сделку с Международным валютным фондом после длительных переговоров по еще одному пакету финансовой помощи.Выборы в Национальную ассамблею Пакистана прошли 8 февраля. Избиратели выбрали 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Согласно итогам выборов, на выборах лидируют независимые кандидаты, большинство из которых поддерживают оппозиционную партию "Техрик-и-Инсаф" экс-премьера Имрана Хана. Они получили 92 места, кандидаты от "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз" - 79 мест, "Пакистанской народной партии" - 54. В ходе выборов ни одна партия не получила более 50% мест, что означает необходимость формирований коалиции.По итогам ряда встреч о формировании коалиции сообщили представители "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз", "Пакистанской народной партии" и ряда других партий, получивших несколько мест в ходе голосования. При этом лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Гохар Али Хан исключил переговоры о формировании коалиционного правительства Пакистана с партиями "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" и "Пакистанская народная партия", заявив, что предпочтет находиться в оппозиции, если не сможет самостоятельно сформировать правительство.
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html
https://ria.ru/20240118/pakistan-1922024957.html
пакистан
пенджаб (пакистан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149939/96/1499399600_97:0:1940:1382_1920x0_80_0_0_94d1db3e5794b1ce27907b3affd77b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, шехбаз шариф, пенджаб (пакистан), имран хан, пакистанская народная партия
В мире, Пакистан, Шехбаз Шариф, Пенджаб (Пакистан), Имран Хан, Пакистанская народная партия
Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф

Премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф, возглавлявший страну в 2022-2023 годах

© AP Photo / Akira SuemoriГосударственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Akira Suemori
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает телеканал Geo TV.
"Шехбаз Шариф был избран премьер-министром с 201 голосом. (В то время как - ред.) Омар Аюб получил 92 голоса", - заявил спикер национальной ассамблеи спикер Аяз Садик.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере
20 февраля, 03:02
Затем спикер нижней палаты парламента пригласил Шехбаза Шарифа сесть в кресло премьер-министра и предложил ему выступить перед палатой представителей.
Шехбазу Шарифу 72 года, он возглавлял коалиционное правительство Пакистана в течение 16 месяцев после смещения Имрана Хана в 2022 году и до роспуска парламента в августе 2023 года, что подготовило почву для национальных выборов. Шехбаз ранее занимал должность главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, и сыграл ключевую роль в предотвращении финансового кризиса, обеспечив в прошлом году сделку с Международным валютным фондом после длительных переговоров по еще одному пакету финансовой помощи.
Выборы в Национальную ассамблею Пакистана прошли 8 февраля. Избиратели выбрали 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Согласно итогам выборов, на выборах лидируют независимые кандидаты, большинство из которых поддерживают оппозиционную партию "Техрик-и-Инсаф" экс-премьера Имрана Хана. Они получили 92 места, кандидаты от "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз" - 79 мест, "Пакистанской народной партии" - 54. В ходе выборов ни одна партия не получила более 50% мест, что означает необходимость формирований коалиции.
По итогам ряда встреч о формировании коалиции сообщили представители "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз", "Пакистанской народной партии" и ряда других партий, получивших несколько мест в ходе голосования. При этом лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Гохар Али Хан исключил переговоры о формировании коалиционного правительства Пакистана с партиями "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" и "Пакистанская народная партия", заявив, что предпочтет находиться в оппозиции, если не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Пакистан привел вооруженные силы в "чрезвычайно высокую" боевую готовность
18 января, 11:26
 
В миреПакистанШехбаз ШарифПенджаб (Пакистан)Имран ХанПакистанская народная партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала