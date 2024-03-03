Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф
Премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф, возглавлявший страну в 2022-2023 годах
© AP Photo / Akira SuemoriГосударственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф
© AP Photo / Akira Suemori
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает телеканал Geo TV.
"Шехбаз Шариф был избран премьер-министром с 201 голосом. (В то время как - ред.) Омар Аюб получил 92 голоса", - заявил спикер национальной ассамблеи спикер Аяз Садик.
Затем спикер нижней палаты парламента пригласил Шехбаза Шарифа сесть в кресло премьер-министра и предложил ему выступить перед палатой представителей.
Шехбазу Шарифу 72 года, он возглавлял коалиционное правительство Пакистана в течение 16 месяцев после смещения Имрана Хана в 2022 году и до роспуска парламента в августе 2023 года, что подготовило почву для национальных выборов. Шехбаз ранее занимал должность главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, и сыграл ключевую роль в предотвращении финансового кризиса, обеспечив в прошлом году сделку с Международным валютным фондом после длительных переговоров по еще одному пакету финансовой помощи.
Выборы в Национальную ассамблею Пакистана прошли 8 февраля. Избиратели выбрали 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Согласно итогам выборов, на выборах лидируют независимые кандидаты, большинство из которых поддерживают оппозиционную партию "Техрик-и-Инсаф" экс-премьера Имрана Хана. Они получили 92 места, кандидаты от "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз" - 79 мест, "Пакистанской народной партии" - 54. В ходе выборов ни одна партия не получила более 50% мест, что означает необходимость формирований коалиции.
По итогам ряда встреч о формировании коалиции сообщили представители "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз", "Пакистанской народной партии" и ряда других партий, получивших несколько мест в ходе голосования. При этом лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Гохар Али Хан исключил переговоры о формировании коалиционного правительства Пакистана с партиями "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" и "Пакистанская народная партия", заявив, что предпочтет находиться в оппозиции, если не сможет самостоятельно сформировать правительство.