https://ria.ru/20240303/pakistan-1930817006.html

Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф

Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф - РИА Новости, 03.03.2024

Новым премьером Пакистана стал Шехбаз Шариф

Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:07

2024-03-03T12:07

2024-03-03T12:20

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имран хан

пакистанская народная партия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар - РИА Новости. Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает телеканал Geo TV."Шехбаз Шариф был избран премьер-министром с 201 голосом. (В то время как - ред.) Омар Аюб получил 92 голоса", - заявил спикер национальной ассамблеи спикер Аяз Садик.Затем спикер нижней палаты парламента пригласил Шехбаза Шарифа сесть в кресло премьер-министра и предложил ему выступить перед палатой представителей.Шехбазу Шарифу 72 года, он возглавлял коалиционное правительство Пакистана в течение 16 месяцев после смещения Имрана Хана в 2022 году и до роспуска парламента в августе 2023 года, что подготовило почву для национальных выборов. Шехбаз ранее занимал должность главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, и сыграл ключевую роль в предотвращении финансового кризиса, обеспечив в прошлом году сделку с Международным валютным фондом после длительных переговоров по еще одному пакету финансовой помощи.Выборы в Национальную ассамблею Пакистана прошли 8 февраля. Избиратели выбрали 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Согласно итогам выборов, на выборах лидируют независимые кандидаты, большинство из которых поддерживают оппозиционную партию "Техрик-и-Инсаф" экс-премьера Имрана Хана. Они получили 92 места, кандидаты от "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз" - 79 мест, "Пакистанской народной партии" - 54. В ходе выборов ни одна партия не получила более 50% мест, что означает необходимость формирований коалиции.По итогам ряда встреч о формировании коалиции сообщили представители "Пакистанской мусульманской лиги-Наваз", "Пакистанской народной партии" и ряда других партий, получивших несколько мест в ходе голосования. При этом лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Гохар Али Хан исключил переговоры о формировании коалиционного правительства Пакистана с партиями "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" и "Пакистанская народная партия", заявив, что предпочтет находиться в оппозиции, если не сможет самостоятельно сформировать правительство.

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html

https://ria.ru/20240118/pakistan-1922024957.html

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Дарья Буймова

в мире, пакистан, шехбаз шариф, пенджаб (пакистан), имран хан, пакистанская народная партия