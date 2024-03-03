https://ria.ru/20240303/otravlenie-1930834329.html
В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек
В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек - РИА Новости, 03.03.2024
В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек, включая троих малолетних детей, в результате отравления бытовым газом в квартире в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:24
2024-03-03T14:24
2024-03-03T14:24
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек, включая троих малолетних детей, в результате отравления бытовым газом в квартире в Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале."В городе Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек в результате отравления бытовым газом", - говорится в сообщении. Тела двоих взрослых и троих детей с признаками отравления бытовым газом были обнаружены в арендованной квартире в городе Каменске-Шахтинском, в числе погибших: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и трое малолетних детей – 5, 7 и 9 лет. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", - отмечается в сообщении пресс-службы СУСК РФ по Ростовской области. Уточняется, что следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли газовое оборудование и "иные предметы, имеющие значение для следствия". Назначено проведение необходимых экспертиз.
https://ria.ru/20240228/gaz-1929983177.html
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, россия
Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Россия
В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли пять человек
В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли 2 взрослых и 3 детей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек, включая троих малолетних детей, в результате отравления бытовым газом в квартире в Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале
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"В городе Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек в результате отравления бытовым газом", - говорится в сообщении.
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Тела двоих взрослых и троих детей с признаками отравления бытовым газом были обнаружены в арендованной квартире в городе Каменске-Шахтинском, в числе погибших: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и трое малолетних детей – 5, 7 и 9 лет.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", - отмечается в сообщении пресс-службы СУСК РФ по Ростовской области.
Уточняется, что следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли газовое оборудование и "иные предметы, имеющие значение для следствия".
Назначено проведение необходимых экспертиз.
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