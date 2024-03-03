https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html

Отмена русской культуры не является проблемой России, заявил Богомолов

Отмена русской культуры не является проблемой России, заявил Богомолов - РИА Новости, 03.03.2024

Отмена русской культуры не является проблемой России, заявил Богомолов

Режиссер Константин Богомолов на встрече с участниками площадки "Медиапоток", проходившей в рамках Всемирного фестиваля молодежи, назвал отмену русской культуры РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:20

2024-03-03T20:20

2024-03-03T20:20

россия

константин богомолов

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов на встрече с участниками площадки "Медиапоток", проходившей в рамках Всемирного фестиваля молодежи, назвал отмену русской культуры в мире проблемой тех стран, в которых она происходит, сообщили в пресс-службе "Мастерской новых медиа". "Отмена русской культуры – это не есть проблема России. И вопрос про вызовы надо адресовать людям тех стран, где культура России отменяется, что они собираются делать, потому что теряют гигантский пласт абсолютно великой мировой культуры. Мы, Россия, часть мировой культуры. Причем одна из самых существенных ее частей в целом ряде искусств. И как можно жить, без русской литературы, например, или без русской музыки, без русской живописи, или без русского театра, который в последние 20 лет после провала 1990-х годов является одним из ведущих мировых театров?" – приводятся слова режиссера. Русский театр по качеству и уровню режиссуры, актерского мастерства, зрелищности входит в тройку ведущих театров мира, заявил режиссер. Богомолов подчеркнул, что русская культура восприимчива к другим культурам. "Это прекрасно, это и есть очень существенная особенность России и русского сознания, которая может легко и радостно вбирать в себя очень разные, лучшие произведения мировой культуры. Именно благодаря этой части культурного кода, мне кажется, у нас никогда не было отмены чужой культуры. В годы Второй мировой войны в голову никому не могло прийти отменить Гёте, например. Ну как можно отменить "Фауста"? Как можно отменить Гофмана? Это нереально, это же наше", – цитирует режиссера пресс-служба. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930845472.html

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россия, константин богомолов, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024