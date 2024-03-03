https://ria.ru/20240303/opros-1930896853.html
Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос
Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос - РИА Новости, 03.03.2024
Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос
Большинство американцев (60%) не одобряют действия президента США Джо Байдена в отношении конфликта в секторе Газа, при этом 42% думают, что Израиль зашел... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T23:45
2024-03-03T23:45
2024-03-03T23:47
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Большинство американцев (60%) не одобряют действия президента США Джо Байдена в отношении конфликта в секторе Газа, при этом 42% думают, что Израиль зашел слишком далеко в своих усилиях по борьбе с палестинским движением ХАМАС в анклаве, следует из результатов опроса издания Wall Street Journal. Согласно результатам опроса, около 42% американцев заявили, что Израиль зашел слишком далеко в преследовании ХАМАС, о том, что Израиль зашел "недостаточно далеко" высказались 19% опрошенных, а 24% считают, что реакция Израиля была почти правильной. В то же время 60% респондентов не одобряют действия Байдена в ближневосточном конфликте. Отмечается, что опрос также выявил растущую симпатию жителей США к палестинскому народу. Так новый опрос показал, что 33% американцев заявили, что США делают слишком мало, чтобы помочь палестинцам. При этом 30% американцев думают, что США делают слишком много для помощи Израилю. Опрос проводился 21-28 февраля среди 1,5 тысячи американцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20240303/bayden-1930852369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, джо байден, хамас, выборы президента сша, сша
В мире, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Выборы президента США, США
Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос
WSJ: 60 процентов американцев не одобряют действия Байдена по конфликту в Газе
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Большинство американцев (60%) не одобряют действия президента США Джо Байдена в отношении конфликта в секторе Газа, при этом 42% думают, что Израиль зашел слишком далеко в своих усилиях по борьбе с палестинским движением ХАМАС в анклаве, следует из результатов опроса издания Wall Street Journal
.
Согласно результатам опроса, около 42% американцев заявили, что Израиль зашел слишком далеко в преследовании ХАМАС, о том, что Израиль зашел "недостаточно далеко" высказались 19% опрошенных, а 24% считают, что реакция Израиля была почти правильной. В то же время 60% респондентов не одобряют действия Байдена в ближневосточном конфликте.
Отмечается, что опрос также выявил растущую симпатию жителей США к палестинскому народу. Так новый опрос показал, что 33% американцев заявили, что США делают слишком мало, чтобы помочь палестинцам. При этом 30% американцев думают, что США делают слишком много для помощи Израилю.
Опрос проводился 21-28 февраля среди 1,5 тысячи американцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,5 процентных пункта.
Большинство американцев считают Байдена слишком старым, показал опрос