https://ria.ru/20240303/opros-1930896853.html

Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос

Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос - РИА Новости, 03.03.2024

Большинство американцев не одобряют политику Байдена по Газе, показал опрос

Большинство американцев (60%) не одобряют действия президента США Джо Байдена в отношении конфликта в секторе Газа, при этом 42% думают, что Израиль зашел... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T23:45

2024-03-03T23:45

2024-03-03T23:47

в мире

израиль

джо байден

хамас

выборы президента сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674855_0:108:3062:1830_1920x0_80_0_0_4d7f56cc1d97bcea809591acc6442fa5.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Большинство американцев (60%) не одобряют действия президента США Джо Байдена в отношении конфликта в секторе Газа, при этом 42% думают, что Израиль зашел слишком далеко в своих усилиях по борьбе с палестинским движением ХАМАС в анклаве, следует из результатов опроса издания Wall Street Journal. Согласно результатам опроса, около 42% американцев заявили, что Израиль зашел слишком далеко в преследовании ХАМАС, о том, что Израиль зашел "недостаточно далеко" высказались 19% опрошенных, а 24% считают, что реакция Израиля была почти правильной. В то же время 60% респондентов не одобряют действия Байдена в ближневосточном конфликте. Отмечается, что опрос также выявил растущую симпатию жителей США к палестинскому народу. Так новый опрос показал, что 33% американцев заявили, что США делают слишком мало, чтобы помочь палестинцам. При этом 30% американцев думают, что США делают слишком много для помощи Израилю. Опрос проводился 21-28 февраля среди 1,5 тысячи американцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20240303/bayden-1930852369.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, джо байден, хамас, выборы президента сша, сша