https://ria.ru/20240303/operatsiya-1930810982.html

Немецкий спецназ провел операцию в Берлине

Немецкий спецназ провел операцию в Берлине - РИА Новости, 03.03.2024

Немецкий спецназ провел операцию в Берлине

Немецкий спецназ провел операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF), сообщило издание Bild. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:02

2024-03-03T11:02

2024-03-03T14:47

в мире

берлин (город)

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930836678_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25510688faafe31f216ad33bf5ba694a.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Немецкий спецназ провел операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF), сообщило издание Bild."Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы", — указано в материале. По информации издания, операцию провели в рамках дела о поиске террористов RAF.Задержали как минимум двух человек. О пострадавших не сообщалось.Полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местными коллегами и федеральным управлением уголовной полиции."Обыски проводятся на улице Маркграфендамм в Берлине в связи с розыском Буркхарда Г. и Эрнста-Фолькера Ш.", — написано на странице ведомства в социальной сети Х.Позднее издание Bild сообщило, что всех задержанных во время операции отпустили. СМИ также уточнило, что первоначальная информация о стрельбе не подтвердилась: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей. В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников.На этой неделе в Берлине арестовали террористку RAF Даниэлу Клетте, которая, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Ее разыскивали более 30 лет. "Фракция Красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. Считается, что с 1970 года до начала 1990-х жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики.О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.

https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html

https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город), bild