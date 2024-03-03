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Немецкий спецназ провел операцию в Берлине - РИА Новости, 03.03.2024
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11:02 03.03.2024 (обновлено: 14:47 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/operatsiya-1930810982.html
Немецкий спецназ провел операцию в Берлине
Немецкий спецназ провел операцию в Берлине - РИА Новости, 03.03.2024
Немецкий спецназ провел операцию в Берлине
Немецкий спецназ провел операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF), сообщило издание Bild. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:02
2024-03-03T14:47
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Немецкий спецназ провел операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF), сообщило издание Bild."Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы", — указано в материале. По информации издания, операцию провели в рамках дела о поиске террористов RAF.Задержали как минимум двух человек. О пострадавших не сообщалось.Полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местными коллегами и федеральным управлением уголовной полиции.&quot;Обыски проводятся на улице Маркграфендамм в Берлине в связи с розыском Буркхарда Г. и Эрнста-Фолькера Ш.&quot;, — написано на странице ведомства в социальной сети Х.Позднее издание Bild сообщило, что всех задержанных во время операции отпустили. СМИ также уточнило, что первоначальная информация о стрельбе не подтвердилась: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей. В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников.На этой неделе в Берлине арестовали террористку RAF Даниэлу Клетте, которая, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Ее разыскивали более 30 лет. "Фракция Красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. Считается, что с 1970 года до начала 1990-х жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики.О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.
https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html
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в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
Немецкий спецназ провел операцию в Берлине

Немецкий спецназ провел операцию в Берлине по делу о "Фракции Красной армии"

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZСотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах Фракции Красной армии (RAF) - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Немецкий спецназ провел операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF), сообщило издание Bild.
«
"Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы", — указано в материале.
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZСотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах Фракции Красной армии (RAF) - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
По информации издания, операцию провели в рамках дела о поиске террористов RAF.
Задержали как минимум двух человек. О пострадавших не сообщалось.
Полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местными коллегами и федеральным управлением уголовной полиции.
«

"Обыски проводятся на улице Маркграфендамм в Берлине в связи с розыском Буркхарда Г. и Эрнста-Фолькера Ш.", — написано на странице ведомства в социальной сети Х.

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Позднее издание Bild сообщило, что всех задержанных во время операции отпустили. СМИ также уточнило, что первоначальная информация о стрельбе не подтвердилась: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей. В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников.
На этой неделе в Берлине арестовали террористку RAF Даниэлу Клетте, которая, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Ее разыскивали более 30 лет.
"Фракция Красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами.
Считается, что с 1970 года до начала 1990-х жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики.
О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.
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