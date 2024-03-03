https://ria.ru/20240303/oon-1930786663.html

Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ

Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.03.2024

Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ

СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T02:19

2024-03-03T02:19

2024-03-03T05:31

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ООН, 3 мар - РИА Новости. СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа", - сказано в заявлении. Члены Совета приняли к сведению расследование, начато Израилем. СБ ООН подчеркивает необходимость принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Члены СБ ООН вновь подтвердили, что все стороны должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. СБ ООН "призывает Израиль держать пограничные переходы открытыми для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и содействовать открытию дополнительных КПП". Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.

https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930698033.html

https://ria.ru/20240301/borrel-1930382012.html

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оон, израиль, в мире, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году