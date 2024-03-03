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Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.03.2024
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ
СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:19
2024-03-03T02:19
2024-03-03T05:31
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ООН, 3 мар - РИА Новости. СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа", - сказано в заявлении. Члены Совета приняли к сведению расследование, начато Израилем. СБ ООН подчеркивает необходимость принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Члены СБ ООН вновь подтвердили, что все стороны должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. СБ ООН "призывает Израиль держать пограничные переходы открытыми для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и содействовать открытию дополнительных КПП". Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930698033.html
https://ria.ru/20240301/borrel-1930382012.html
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оон, израиль, в мире, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, Израиль, В мире, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ
СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ на юге Газы
ООН, 3 мар - РИА Новости. СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
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"Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа", - сказано в заявлении.
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Члены Совета приняли к сведению расследование, начато Израилем. СБ ООН подчеркивает необходимость принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры.
Члены СБ ООН вновь подтвердили, что все стороны должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. СБ ООН "призывает Израиль держать пограничные переходы открытыми для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и содействовать открытию дополнительных КПП".
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков.
Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
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