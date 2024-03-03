Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 03.03.2024 (обновлено: 05:31 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/oon-1930786663.html
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.03.2024
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ
СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:19
2024-03-03T05:31
оон
израиль
в мире
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 3 мар - РИА Новости. СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа", - сказано в заявлении. Члены Совета приняли к сведению расследование, начато Израилем. СБ ООН подчеркивает необходимость принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Члены СБ ООН вновь подтвердили, что все стороны должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. СБ ООН "призывает Израиль держать пограничные переходы открытыми для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и содействовать открытию дополнительных КПП". Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930698033.html
https://ria.ru/20240301/borrel-1930382012.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, израиль, в мире, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, Израиль, В мире, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ

СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ на юге Газы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мар - РИА Новости. СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
«
"Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа", - сказано в заявлении.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Израиль совершил множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН
29 февраля, 12:14
Члены Совета приняли к сведению расследование, начато Израилем. СБ ООН подчеркивает необходимость принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры.
Члены СБ ООН вновь подтвердили, что все стороны должны исполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. СБ ООН "призывает Израиль держать пограничные переходы открытыми для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и содействовать открытию дополнительных КПП".
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров
Вчера, 14:58
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков.
Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Боррель заявил об ужасе от новостей о массовом убийстве в Газе
1 марта, 03:24
 
ООНИзраильВ миреСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала