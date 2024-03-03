Очереди из фур выросли на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией
На Украине выросли очереди на границе с тремя странами из-за польских фермеров
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
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"Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска "Ужгород". По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тысячи грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.
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"Перевозчики, водители ищут возможность пересечения границы по другим направлениям. Там блокирования движения нет, увеличилось количество желающих пересечь границу", - добавил Демченко.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.