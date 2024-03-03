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Очереди из фур выросли на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией - РИА Новости, 03.03.2024
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17:38 03.03.2024 (обновлено: 17:55 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/ochered-1930860563.html
Очереди из фур выросли на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией
Очереди из фур выросли на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией - РИА Новости, 03.03.2024
Очереди из фур выросли на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией
Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:38
2024-03-03T17:55
в мире
украина
венгрия
словакия
андрей демченко
евросоюз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска "Ужгород". По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тысячи грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано блокированием украинско-польской границы фермерами Польши. "Перевозчики, водители ищут возможность пересечения границы по другим направлениям. Там блокирования движения нет, увеличилось количество желающих пересечь границу", - добавил Демченко. Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240302/spory-1930771775.html
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в мире, украина, венгрия, словакия, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Андрей Демченко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Очереди из фур выросли на границе Украины с Венгрией, Румынией и Словакией

На Украине выросли очереди на границе с тремя странами из-за польских фермеров

© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
Протестующие польские фермеры - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
«
"Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска "Ужгород". По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тысячи грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.
«
"Перевозчики, водители ищут возможность пересечения границы по другим направлениям. Там блокирования движения нет, увеличилось количество желающих пересечь границу", - добавил Демченко.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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