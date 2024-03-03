https://ria.ru/20240303/obstrel-1930859885.html
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 03.03.2024
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле украинскими военными села Казачьи Лагеря в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:35
2024-03-03T17:35
2024-03-03T17:35
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херсонская область
владимир сальдо
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происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле украинскими военными села Казачьи Лагеря в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооруженных формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240303/donetsk-1930844271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Происшествия
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В Херсонской области при обстреле села Казачьи Лагеря ранен мирный житель