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В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 03.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/obstrel-1930859885.html
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 03.03.2024
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле украинскими военными села Казачьи Лагеря в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:35
2024-03-03T17:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле украинскими военными села Казачьи Лагеря в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооруженных формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , владимир сальдо, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Происшествия
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

В Херсонской области при обстреле села Казачьи Лагеря ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле украинскими военными села Казачьи Лагеря в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооруженных формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияПроисшествия
 
 
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