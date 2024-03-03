https://ria.ru/20240303/neft-1930882437.html

Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят сокращение добычи нефти

Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.03.2024

Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят сокращение добычи нефти

Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят до конца июня сокращение добычи нефти. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:26

2024-03-03T20:26

2024-03-03T20:26

экономика

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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят до конца июня сокращение добычи нефти. Министерство энергетики Алжира объявило, что страна продлит во втором квартале года добровольное снижение добычи нефти на 51 тысячу баррелей в сутки. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Омана подчеркнуло, что султанат продлит до конца июня сокращение нефтедобычи на 42 тысячи баррелей. Как передает иракское агентство INA, министерство нефти Ирака отметило о продлении страной сокращения добычи на 220 тысячей баррелей. Эмиратское агентство WAM пишет, что ОАЭ продлевают дополнительное добровольное снижение нефтедобычи на 163 тысячи баррелей в сутки. Ранее агентство Блумберг передавало, что альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ продлевает до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.

https://ria.ru/20240303/dobycha-1930881938.html

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экономика, алжир (провинция), оман, ирак, цены на нефть, александр новак, опек