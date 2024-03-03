https://ria.ru/20240303/neft-1930869386.html
Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти
Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти - РИА Новости, 03.03.2024
Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти
Объем дополнительного добровольного сокращения добычи и экспорта нефти Россией во втором квартале текущего года будет различаться: в апреле сокращение добычи... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:47
2024-03-03T18:47
2024-03-03T18:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Объем дополнительного добровольного сокращения добычи и экспорта нефти Россией во втором квартале текущего года будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта - 121 тысячу баррелей в сутки, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей в сутки, экспорт - на 71 тысячу баррелей в сутки, в июне добыча сократится на 471 тысячу баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак объявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года. "Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт - 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт - 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", - сказал он. Впоследствии для поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий, добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти
Новак назвал объемы сокращения добычи и экспорта нефти в апреле, мае и июне
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Объем дополнительного добровольного сокращения добычи и экспорта нефти Россией во втором квартале текущего года будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта - 121 тысячу баррелей в сутки, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей в сутки, экспорт - на 71 тысячу баррелей в сутки, в июне добыча сократится на 471 тысячу баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак объявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года.
«
"Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт - 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт - 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", - сказал он.
Впоследствии для поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий, добавил вице-премьер.
Российская нефть уничтожает мировой танкерный флот