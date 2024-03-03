https://ria.ru/20240303/neft-1930869386.html

Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти

Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти - РИА Новости, 03.03.2024

Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти

Объем дополнительного добровольного сокращения добычи и экспорта нефти Россией во втором квартале текущего года будет различаться: в апреле сокращение добычи... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:47

2024-03-03T18:47

2024-03-03T18:47

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Объем дополнительного добровольного сокращения добычи и экспорта нефти Россией во втором квартале текущего года будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта - 121 тысячу баррелей в сутки, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей в сутки, экспорт - на 71 тысячу баррелей в сутки, в июне добыча сократится на 471 тысячу баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак объявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года. "Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт - 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт - 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", - сказал он. Впоследствии для поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак