https://ria.ru/20240303/neft-1930866685.html
Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+
Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+ - РИА Новости, 03.03.2024
Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:27
2024-03-03T18:27
2024-03-03T19:04
экономика
россия
опек
александр новак
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828480235_0:155:3044:1867_1920x0_80_0_0_aeaae6ffe277fb41369322a39930c90a.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", – говорится в заявлении Новака о ситуации на рынке нефти.Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки."Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – указано в заявлении.
https://ria.ru/20240301/bolgariya-1930525952.html
https://ria.ru/20240101/briks-1919322023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828480235_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_150303df5fdfcee45b151f3c22921273.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, опек, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, ОПЕК, Александр Новак, Цены на нефть
Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+
Новак: РФ сократит суточную добычу и экспорт нефти на 471 тыс б/с во II квартале
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", – говорится в заявлении Новака о ситуации на рынке нефти.
Болгария прекратила импорт российской нефти
Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.
Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.
«
"Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – указано в заявлении.
Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+