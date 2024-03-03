https://ria.ru/20240303/neft-1930866685.html

Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+

Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+ - РИА Новости, 03.03.2024

Россия сократит добычу и экспорт нефти в координации с ОПЕК+

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:27

2024-03-03T18:27

2024-03-03T19:04

экономика

россия

опек

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", – говорится в заявлении Новака о ситуации на рынке нефти.Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки."Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – указано в заявлении.

https://ria.ru/20240301/bolgariya-1930525952.html

https://ria.ru/20240101/briks-1919322023.html

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экономика, россия, опек, александр новак, цены на нефть