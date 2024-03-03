https://ria.ru/20240303/nato-1930897636.html

"Это произойдет". Вучич сделал шокирующее заявление о силах НАТО на Украине

"Это произойдет". Вучич сделал шокирующее заявление о силах НАТО на Украине - РИА Новости, 04.03.2024

"Это произойдет". Вучич сделал шокирующее заявление о силах НАТО на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные армии могут отправить на Украину. Его цитирует портал Novosti.rs. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-03T23:55

2024-03-03T23:55

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные армии могут отправить на Украину. Его цитирует портал Novosti.rs."Когда они впервые упомянули западные самолеты и танки на Украине, они сказали, что этого не произойдет, но это произошло. Сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет — это произойдет, везде будет плохая ситуация", — полагает сербский лидер.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента Эммануэля Макрона конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240303/vsu-1930883767.html

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украина, россия, александр вучич, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, в мире