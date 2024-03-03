https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России после слов Маска о НАТО

Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России после слов Маска о НАТО - РИА Новости, 03.03.2024

Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России после слов Маска о НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о том, зачем современному миру нужна НАТО. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:21

2024-03-03T18:21

2024-03-03T19:01

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о том, зачем современному миру нужна НАТО."Дорогой Илон Маск. Причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира", — написал он в социальной сети X.Ранее Маск отметил, что вместо роспуска Североатлантического альянса после распада Советского Союза для него придумали новую миссию — расширение. По его мнению, именно новая цель организации создавала вокруг военного блока враждебность, необходимую для оправдания его существования.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" экспансии альянса. Из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими людьми, подчеркнул он.

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политика, россия, латвия, илон маск, эдгарс ринкевичс, владимир путин, нато