https://ria.ru/20240303/nato-1930851916.html

В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца

В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца - РИА Новости, 03.03.2024

В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца

Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:37

2024-03-03T16:37

2024-03-03T16:38

политика

россия

украина

германия

олаф шольц

тобиас эллвуд

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют ракетами Storm Shadow, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Шольц признал, что британцы уже там, на земле, управляют оружием, наносящим удары. <…> Они фактически участвуют в акте войны против России: Запад, США, Англия и Германия. У России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника", — рассуждает эксперт.Как уточнил Джонсон, у НАТО нет достаточной военной мощи, чтобы нанести поражение России, однако военный блок в конфликте на Украине заходит уже слишком далеко.На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны".По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.Президент России во время послания Федеральному Собранию предупредил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.Глава государства подчеркнул, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.

https://ria.ru/20240303/panika-1930841168.html

https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html

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политика, россия, украина, германия, олаф шольц, тобиас эллвуд, нато, центральное разведывательное управление (цру)