Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 03.03.2024 (обновлено: 16:38 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/nato-1930851916.html
В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца
В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца - РИА Новости, 03.03.2024
В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца
Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:37
2024-03-03T16:38
политика
россия
украина
германия
олаф шольц
тобиас эллвуд
нато
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905480753_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_981a1506c51e6538530ee6f28ef7e73b.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют ракетами Storm Shadow, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Шольц признал, что британцы уже там, на земле, управляют оружием, наносящим удары. &lt;…&gt; Они фактически участвуют в акте войны против России: Запад, США, Англия и Германия. У России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника", — рассуждает эксперт.Как уточнил Джонсон, у НАТО нет достаточной военной мощи, чтобы нанести поражение России, однако военный блок в конфликте на Украине заходит уже слишком далеко.На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны".По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.Президент России во время послания Федеральному Собранию предупредил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.Глава государства подчеркнул, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.
https://ria.ru/20240303/panika-1930841168.html
https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905480753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0b62ad96e6319a95e0683df01a5904f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, германия, олаф шольц, тобиас эллвуд, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Тобиас Эллвуд, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США раскрыли, как Россия может ответить НАТО после признания Шольца

Джонсон: Россия имеет право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкБоевые расчеты армейского корпуса Балтийского флота в ходе учений электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Боевые расчеты армейского корпуса Балтийского флота в ходе учений электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Боевые расчеты армейского корпуса Балтийского флота в ходе учений электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют ракетами Storm Shadow, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"Шольц признал, что британцы уже там, на земле, управляют оружием, наносящим удары. <…> Они фактически участвуют в акте войны против России: Запад, США, Англия и Германия. У России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника", — рассуждает эксперт.
Как уточнил Джонсон, у НАТО нет достаточной военной мощи, чтобы нанести поражение России, однако военный блок в конфликте на Украине заходит уже слишком далеко.
На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
СМИ: Макрон и европейские элиты запаниковали из-за маневра России
15:13
По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.
Президент России во время послания Федеральному Собранию предупредил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.
Глава государства подчеркнул, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний
Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина
Вчера, 16:20
 
ПолитикаРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцТобиас ЭллвудНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала