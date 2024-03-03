https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html

Греческий наемник на Украине рассказал о потерях и нехватке боеприпасов

Греческий наемник на Украине рассказал о потерях и нехватке боеприпасов - РИА Новости, 03.03.2024

Греческий наемник на Украине рассказал о потерях и нехватке боеприпасов

Греческий наемник из иностранного легиона на Украине рассказал в интервью изданию iefimerida.gr, что воевать там оказалось труднее, чем в Сирии и Афганистане,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:47

2024-03-03T18:47

2024-03-03T18:47

специальная военная операция на украине

украина

греция

сирия

вооруженные силы украины

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АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Греческий наемник из иностранного легиона на Украине рассказал в интервью изданию iefimerida.gr, что воевать там оказалось труднее, чем в Сирии и Афганистане, ВСУ несут большие потери и им не хватает боеприпасов. "Мой позывной Кодекс, я из Греции. Я приехал сюда шесть месяцев назад и состою в Легионе. Сейчас мы очень близко к Артемовску, но мне не разрешено говорить вам, где именно", - сказал 36-летним военный изданию. По его словам, он не хочет раскрывать, чтобы его родители не узнали, что он находится на Украине, где он воюет против россиян в составе иностранного легиона украинской армии. "В состав иностранного легиона входят несколько сотен человек из многих стран мира. Многие приехали из Грузии и стран Балтии, из США, Северной Америки, Великобритании и многих других стран, включая Грецию. Добровольцы, приехавшие из Белоруссии и России, сформировали в составе украинской армии свои воинские части", - пишет издание. По его сообщению, Кодекс — профессиональный солдат, после службы в Греции он уехал за границу, где присоединился к "военному корпусу другой страны" и воевал в Сирии. "Украинцы отдают предпочтение тем, кто уже имеет военный опыт и опыт работы в реальных военных условиях. Условия на Украине, по его словам, гораздо жестче, чем в Сирии или Афганистане, где союзники имели сильное преимущество как в живой силе, так и в технике. Однако еще одной огромной проблемой, помимо волн наступающих русских и дождя бомб, являются очень тяжелые погодные условия", - пишет издание. "Для меня и для всех здесь самое тяжелое — это усталость и холод. Такого холода, который у нас здесь, я не видел нигде, даже в Эвросе, когда служил на границе с Турцией. А когда нам приходится заступать на пост, нам приходится идти километры со всем нашим снаряжением по грязи и снегу. И оставаться там несколько дней, если бои продолжаются, даже без еды и воды. А возвращаясь, мне приходится нести на спине еще кого-то, раненого или мертвого. Без рук, или без ног, или без головы. Усталость и холод переносятся тяжело. Иностранцев осталось мало именно потому, что многие уехали из-за зимы. Весной многие возвращаются, когда погода улучшается", - цитирует издание слова наемника. Как рассказывает военнослужащий, он сам познакомился со смертью, каждый день видит, как люди теряют жизнь. "Полгода назад в Артемовске был убит мой друг, американец. Для меня это было очень сложно… Условия очень тяжелые, а смерть – повседневное явление. И я сам убежден, что конца войны не увижу, думаю, оставлю здесь свою жизнь. Трудно выжить в таких условиях", - сказал он. Описывая ситуацию на фронте, он упоминает о непрерывных атаках русских. "Они значительно превосходят по численности людей, техники и боеприпасов. У нас не хватает боеприпасов. Шесть месяцев назад у нас не было такого дефицита, а сегодня мы даже пули считаем", - сказал наёмник изданию. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В Греции объявление о вербовке иностранных наемников было размещено с начала СВО на странице посольства Украины в Афинах в социальной сети Facebook*. Венская конвенция о дипломатических сношениях не предусматривает среди функций дипломатического представительства деятельность по вербовке наемников. Греческий Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за "провокационные действия, которые подвергают греческое государство или его союзника или их жителей риску" возмездия или ответных мер, или подвергает риску дружественные отношения Греции или ее союзника с иностранным государством. Статья 141 предусматривает в качестве наказания за это лишение свободы на срок до трех лет или денежный штраф.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240303/svo-1930819074.html

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html

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украина, греция, сирия, вооруженные силы украины