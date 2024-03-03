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Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды - РИА Новости, 03.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:37 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/muti-1930827132.html
Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды
Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды - РИА Новости, 03.03.2024
Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МНМ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:37
2024-03-03T13:37
культура
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мода
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новости культуры
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МНМ. "В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта 17.00, ЦВЗ "Манеж")", — сообщили в пресс-службе Московской недели моды. Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория. Также на Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" представят свои коллекции иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все учпстники МНМ проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. На Московскую неделю приедут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта.
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орнелла мути, мода, знаменитости, новости культуры, стиль жизни
Культура, Орнелла Мути, мода, Знаменитости, Новости культуры, Стиль жизни
Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на Московской неделе моды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МНМ.
«
"В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта 17.00, ЦВЗ "Манеж")", — сообщили в пресс-службе Московской недели моды.
Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
Также на Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" представят свои коллекции иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран.
Все учпстники МНМ проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. На Московскую неделю приедут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.
Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта.
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