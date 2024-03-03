https://ria.ru/20240303/muti-1930827132.html

Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды - РИА Новости, 03.03.2024

Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МНМ. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:37

2024-03-03T13:37

2024-03-03T13:37

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МНМ. "В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта 17.00, ЦВЗ "Манеж")", — сообщили в пресс-службе Московской недели моды. Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория. Также на Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" представят свои коллекции иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все учпстники МНМ проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. На Московскую неделю приедут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта.

https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

орнелла мути, мода, знаменитости, новости культуры, стиль жизни