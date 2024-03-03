https://ria.ru/20240303/murashko-1930835851.html

Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе

Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе - РИА Новости, 03.03.2024

Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:37

2024-03-03T14:37

2024-03-03T14:37

общество

севастополь

россия

михаил мурашко

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряда медицинских учреждений. "Динамика развития здравоохранения сегодня хорошая. Есть, конечно, задачи, которые в процессе решения", - сказал Мурашко журналистам после рабочего совещания в Севастополе. По его словам, в регионе продолжат модернизацию первичного звена системы здравоохранения.

https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834880418.html

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севастополь

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, севастополь, россия, михаил мурашко