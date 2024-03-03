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Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе - РИА Новости, 03.03.2024
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14:37 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/murashko-1930835851.html
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе - РИА Новости, 03.03.2024
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:37
2024-03-03T14:37
общество
севастополь
россия
михаил мурашко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряда медицинских учреждений. "Динамика развития здравоохранения сегодня хорошая. Есть, конечно, задачи, которые в процессе решения", - сказал Мурашко журналистам после рабочего совещания в Севастополе. По его словам, в регионе продолжат модернизацию первичного звена системы здравоохранения.
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общество, севастополь, россия, михаил мурашко
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе

Мурашко назвал динамику развития здравоохранения в Севастополе хорошей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя.
Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряда медицинских учреждений.
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"Динамика развития здравоохранения сегодня хорошая. Есть, конечно, задачи, которые в процессе решения", - сказал Мурашко журналистам после рабочего совещания в Севастополе.
По его словам, в регионе продолжат модернизацию первичного звена системы здравоохранения.
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ОбществоСевастопольРоссияМихаил Мурашко
 
 
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