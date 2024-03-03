https://ria.ru/20240303/murashko-1930835851.html
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе - РИА Новости, 03.03.2024
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:37
2024-03-03T14:37
2024-03-03T14:37
общество
севастополь
россия
михаил мурашко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряда медицинских учреждений. "Динамика развития здравоохранения сегодня хорошая. Есть, конечно, задачи, которые в процессе решения", - сказал Мурашко журналистам после рабочего совещания в Севастополе. По его словам, в регионе продолжат модернизацию первичного звена системы здравоохранения.
https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834880418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, россия, михаил мурашко
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко отметил динамику развития здравоохранения в Севастополе
Мурашко назвал динамику развития здравоохранения в Севастополе хорошей
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал хорошей динамику развития здравоохранения Севастополя.
Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряда медицинских учреждений.
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"Динамика развития здравоохранения сегодня хорошая. Есть, конечно, задачи, которые в процессе решения", - сказал Мурашко журналистам после рабочего совещания в Севастополе.
По его словам, в регионе продолжат модернизацию первичного звена системы здравоохранения.
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