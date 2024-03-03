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Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились - РИА Новости, 03.03.2024
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16:02 03.03.2024 (обновлено: 16:43 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/moskalkova-1930847719.html
Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились
Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились - РИА Новости, 03.03.2024
Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились
Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:02
2024-03-03T16:43
происшествия
крушение ил-76 в белгородской области
татьяна москалькова
россия
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СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Наши процедуры экспертные завершились", — сказала она. Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Она уточнила, что 29 февраля у нее были контакты по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который подтвердил готовность Украины принять тела.При этом она не стала называть возможные даты передачи останков."Воля со стороны России есть", — добавила Москалькова.Так она ответила на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи или же все зависит только от воли двух сторон.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240221/gosdep-1928611845.html
https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html
https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html
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происшествия, крушение ил-76 в белгородской области, татьяна москалькова, россия
Происшествия, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Татьяна Москалькова, Россия
Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились

Москалькова: экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершены

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«
"Наши процедуры экспертные завершились", — сказала она.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76
21 февраля, 00:52
Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Киеву в ближайшее время.
Она уточнила, что 29 февраля у нее были контакты по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который подтвердил готовность Украины принять тела.
При этом она не стала называть возможные даты передачи останков.
«
"Воля со стороны России есть", — добавила Москалькова.
Так она ответила на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи или же все зависит только от воли двух сторон.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник
18 февраля, 06:02

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник
18 февраля, 06:02
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
16 февраля, 06:08
 
ПроисшествияКрушение Ил-76 в Белгородской областиТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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