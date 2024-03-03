https://ria.ru/20240303/moskalkova-1930847719.html

Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились

Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились - РИА Новости, 03.03.2024

Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершились

Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:02

2024-03-03T16:02

2024-03-03T16:43

происшествия

крушение ил-76 в белгородской области

татьяна москалькова

россия

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СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Наши процедуры экспертные завершились", — сказала она. Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Она уточнила, что 29 февраля у нее были контакты по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который подтвердил готовность Украины принять тела.При этом она не стала называть возможные даты передачи останков."Воля со стороны России есть", — добавила Москалькова.Так она ответила на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи или же все зависит только от воли двух сторон.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

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https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, крушение ил-76 в белгородской области, татьяна москалькова, россия