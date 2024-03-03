https://ria.ru/20240303/mishustin-1930850084.html

Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым

Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым - РИА Новости, 03.03.2024

Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:22

2024-03-03T16:22

2024-03-03T16:22

казахстан

россия

москва

михаил мишустин

касым-жомарт токаев

снг

евразийский экономический союз

олжас бектенов

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов сотрудничества в торговле, совместные проекты в энергетике и промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Четвертого марта в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахста Олжасом Бектеновым. Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. Особое внимание, как отмечается, планируется уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пятого февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. Затем Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководил администрацией президента Казахстана, в разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.

https://ria.ru/20240220/tokaev-1928515474.html

https://ria.ru/20231225/svyaz-1918051027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, москва, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, снг, евразийский экономический союз, олжас бектенов, политика