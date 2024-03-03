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Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым - РИА Новости, 03.03.2024
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16:22 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/mishustin-1930850084.html
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым - РИА Новости, 03.03.2024
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:22
2024-03-03T16:22
казахстан
россия
москва
михаил мишустин
касым-жомарт токаев
снг
евразийский экономический союз
олжас бектенов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов сотрудничества в торговле, совместные проекты в энергетике и промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Четвертого марта в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахста Олжасом Бектеновым. Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. Особое внимание, как отмечается, планируется уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пятого февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. Затем Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководил администрацией президента Казахстана, в разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.
https://ria.ru/20240220/tokaev-1928515474.html
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казахстан, россия, москва, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, снг, евразийский экономический союз, олжас бектенов, политика
Казахстан, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, Евразийский экономический союз, Олжас Бектенов, Политика
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым

Мишустин обсудит с премьером Казахстана Бектеновым совместные проекты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов сотрудничества в торговле, совместные проекты в энергетике и промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Четвертого марта в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахста Олжасом Бектеновым. Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пятого февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. Затем Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководил администрацией президента Казахстана, в разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.
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КазахстанРоссияМоскваМихаил МишустинКасым-Жомарт ТокаевСНГЕвразийский экономический союзОлжас БектеновПолитика
 
 
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