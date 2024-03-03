https://ria.ru/20240303/mgimo-1930816827.html

МГИМО и "Движение первых" подписали соглашение о сотрудничестве на ВФМ

МГИМО и "Движение первых" подписали соглашение о сотрудничестве на ВФМ - РИА Новости, 03.03.2024

МГИМО и "Движение первых" подписали соглашение о сотрудничестве на ВФМ

Соглашение о сотрудничестве подписали представители общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи "Движение первых" и Московского... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:04

2024-03-03T12:04

2024-03-03T12:04

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

мгимо

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали представители общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи "Движение первых" и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО) на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. По словам участников соглашения, документ предполагает взаимовыгодную работу для развития в добровольческой сфере. "Я понимаю, что сегодня "Движение первых" уже устоявшееся, набирающая серьезной опыт организация, поэтому сотрудничество с вузами, тем более международного взаимодействия, представляется исключительно важным", - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он подчеркнул, что у МГИМО накоплен достаточный опыт международного взаимодействия как с детьми, так и со взрослыми. Торкунов выразил надежду на ряд новых проектов и программ в рамках сотрудничества. В свою очередь, как отметил председатель общественной организации "Движение первых" Григорий Гуров, работа в направлении с детьми, связанная с добровольческим началом, ведется давно, в частности при поддержке министерства иностранных дел, и теперь на фестивале российская молодежь ищет способы и формы нового взаимодействия в сфере международных отношений. "Мы действительно развиваем одно из направлений, связанных с международным сотрудничеством, считаем, что формат дружеских отношений начинается со школьных клубов, детских лагерей, когда ребята видят друг друга, узнают, у них завязываются дружеские отношения", - сказал Гуров. Он подчеркнул, что на фестивале работают лаборатории по международным отношениям, и молодежью предложены инициативы по формированию структуры, возможно, организации, благодаря которой можно было бы выстраивать диалог с представителями других стран. "Мы будем поддерживать формирование организационных структур, чтобы дети могли объединиться… Это соглашение, которое мы сегодня подписываем, тоже является фундаментом той работы, которую мы будем поддерживать", - заключил Гуров. Второго марта также было подписано трехстороннее соглашение о развитии волонтерства в Тульской области при участии председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, заместителя губернатора Дмитрия Миляева, врио директора государственного учреждения Тульской области "Тульский областной центр молодежи" Вячеслава Родионова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

федеральная территория "сириус"

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, мгимо, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", федеральная территория "сириус"