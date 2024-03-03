Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Германия готовится к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, никто не знает, было ли осведомлено политическое руководство ФРГ и сам канцлер Олаф Шольц о разговоре немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Тем не менее, даже если они об этом не знали, в истории было множество случаев, когда военные сами принимали решения о начале войн или стимулировали такие инициативы.
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"Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", — написал Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза подчеркнул, что попытки представить беседу немецких военных "как игры в ракеты и танчики" — это злонамеренная ложь. По его словам, Берлин готовится к военному противостоянию с Москвой.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".