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Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 03.03.2024
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14:12 03.03.2024 (обновлено: 15:49 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 03.03.2024
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Германия готовится к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:12
2024-03-03T15:49
германия
россия
дмитрий медведев
в мире
украина
маргарита симоньян
мария захарова
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Германия готовится к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, никто не знает, было ли осведомлено политическое руководство ФРГ и сам канцлер Олаф Шольц о разговоре немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Тем не менее, даже если они об этом не знали, в истории было множество случаев, когда военные сами принимали решения о начале войн или стимулировали такие инициативы.&quot;Вот придут к Шольцу и скажут: &quot;Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин&quot;. Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день&quot;, — написал Медведев в Telegram-канале.Зампред Совбеза подчеркнул, что попытки представить беседу немецких военных "как игры в ракеты и танчики" — это злонамеренная ложь. По его словам, Берлин готовится к военному противостоянию с Москвой.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240302/simonyan-1930738845.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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германия, россия, дмитрий медведев, в мире, украина, маргарита симоньян, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Украина, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Германия готовится к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, никто не знает, было ли осведомлено политическое руководство ФРГ и сам канцлер Олаф Шольц о разговоре немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Тем не менее, даже если они об этом не знали, в истории было множество случаев, когда военные сами принимали решения о начале войн или стимулировали такие инициативы.
«

"Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза подчеркнул, что попытки представить беседу немецких военных "как игры в ракеты и танчики" — это злонамеренная ложь. По его словам, Берлин готовится к военному противостоянию с Москвой.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Симоньян ответила на слова Шольца о необходимости прояснить дело об утечке
Вчера, 19:08
 
ГерманияРоссияДмитрий МедведевВ миреУкраинаМаргарита СимоньянМария ЗахароваРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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