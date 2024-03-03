https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 03.03.2024

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Германия готовится к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:12

2024-03-03T14:12

2024-03-03T15:49

германия

россия

дмитрий медведев

в мире

украина

маргарита симоньян

мария захарова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Германия готовится к войне с Россией, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, никто не знает, было ли осведомлено политическое руководство ФРГ и сам канцлер Олаф Шольц о разговоре немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Тем не менее, даже если они об этом не знали, в истории было множество случаев, когда военные сами принимали решения о начале войн или стимулировали такие инициативы."Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", — написал Медведев в Telegram-канале.Зампред Совбеза подчеркнул, что попытки представить беседу немецких военных "как игры в ракеты и танчики" — это злонамеренная ложь. По его словам, Берлин готовится к военному противостоянию с Москвой.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930738845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-03T14:12 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, дмитрий медведев, в мире, украина, маргарита симоньян, мария захарова, разговор немецких военных об атаке на крымский мост