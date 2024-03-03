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"Всегда было интересно": Маск сделал неожиданное заявление о НАТО - РИА Новости, 03.03.2024
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09:17 03.03.2024 (обновлено: 13:21 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/mask-1930801412.html
"Всегда было интересно": Маск сделал неожиданное заявление о НАТО
"Всегда было интересно": Маск сделал неожиданное заявление о НАТО - РИА Новости, 03.03.2024
"Всегда было интересно": Маск сделал неожиданное заявление о НАТО
Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после развала СССР Североатлантический... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:17
2024-03-03T13:21
в мире
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илон маск
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после развала СССР Североатлантический альянс нужно было распустить.Предприниматель отметил, что вместо роспуска НАТО после распада Советского Союза для альянса придумали новую миссию — расширение. По его мнению, именно новая цель организации создавала вокруг нее враждебность, необходимую для оправдания ее существования."Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие", — прокомментировал публикацию Маск.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими людьми.
https://ria.ru/20240302/putin-1930770108.html
https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html
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в мире, ссср, россия, илон маск, владимир путин, нато
В мире, СССР, Россия, Илон Маск, Владимир Путин, НАТО
"Всегда было интересно": Маск сделал неожиданное заявление о НАТО

Маск согласился, что НАТО нужно было давно расформировать

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после развала СССР Североатлантический альянс нужно было распустить.
Предприниматель отметил, что вместо роспуска НАТО после распада Советского Союза для альянса придумали новую миссию — расширение. По его мнению, именно новая цель организации создавала вокруг нее враждебность, необходимую для оправдания ее существования.
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"Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие", — прокомментировал публикацию Маск.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими людьми.
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