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"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США - РИА Новости, 03.03.2024
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02:49 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/mask-1930787263.html
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США - РИА Новости, 03.03.2024
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США
Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:49
2024-03-03T02:49
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.Так он прокомментировал сообщение популярного паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически утверждалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США все равно считает главной проблемой Илона Маска."Очевидно, это моя вина", — пошутил Маск. "Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!" — предупредил он.В публикации давалась ссылка на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором утверждалось, что госдолг страны к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП. Как отмечалось, при отсутствии изменений в американском законодательстве уровень долга продолжит повышаться и после указанной даты.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США

Маск: весь федеральный бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
Так он прокомментировал сообщение популярного паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически утверждалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США все равно считает главной проблемой Илона Маска.
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"Очевидно, это моя вина", — пошутил Маск. "Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!" — предупредил он.
В публикации давалась ссылка на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.
Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором утверждалось, что госдолг страны к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП. Как отмечалось, при отсутствии изменений в американском законодательстве уровень долга продолжит повышаться и после указанной даты.
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