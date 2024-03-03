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"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США - РИА Новости, 03.03.2024
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США
Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:49
2024-03-03T02:49
2024-03-03T02:49
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.Так он прокомментировал сообщение популярного паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически утверждалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США все равно считает главной проблемой Илона Маска."Очевидно, это моя вина", — пошутил Маск. "Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!" — предупредил он.В публикации давалась ссылка на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором утверждалось, что госдолг страны к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП. Как отмечалось, при отсутствии изменений в американском законодательстве уровень долга продолжит повышаться и после указанной даты.
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в мире, сша, илон маск
"Моя вина": Маск выступил с шокирующим заявлением про будущее США
Маск: весь федеральный бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X
.
Так он прокомментировал сообщение популярного паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически утверждалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США все равно считает главной проблемой Илона Маска.
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"Очевидно, это моя вина", — пошутил Маск. "Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!" — предупредил он.
В публикации давалась ссылка на материал телеканала CNBC
, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.
Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором утверждалось, что госдолг страны к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП. Как отмечалось, при отсутствии изменений в американском законодательстве уровень долга продолжит повышаться и после указанной даты.
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