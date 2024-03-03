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Маск обрушился с критикой на Байдена за слова о решении проблемы иммиграции
Маск обрушился с критикой на Байдена за слова о решении проблемы иммиграции - РИА Новости, 03.03.2024
Маск обрушился с критикой на Байдена за слова о решении проблемы иммиграции
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что заявления президента США Джо Байдена о том, что он хочет решить проблему нелегальной иммиграции, РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:45
2024-03-03T00:45
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что заявления президента США Джо Байдена о том, что он хочет решить проблему нелегальной иммиграции, являются "наглой ложью".В четверг экс-президент Дональд Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.По словам Маска, массовый поток нелегальной иммиграции вызван "94 исполнительными указами администрации Байдена"."Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.Маск и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
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сша, джо байден, илон маск, в мире
США, Джо Байден, Илон Маск, В мире
Маск обрушился с критикой на Байдена за слова о решении проблемы иммиграции
Маск назвал слова Байдена о желании решить проблему нелегальной иммиграции ложью
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что заявления президента США Джо Байдена о том, что он хочет решить проблему нелегальной иммиграции, являются "наглой ложью".
В четверг экс-президент Дональд Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.
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По словам Маска, массовый поток нелегальной иммиграции вызван "94 исполнительными указами администрации Байдена".
"Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Маск и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
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