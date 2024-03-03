https://ria.ru/20240303/makron-1930807280.html

Французский политик назвал заявление Макрона по Украине легкомыслием

Французский политик назвал заявление Макрона по Украине легкомыслием - РИА Новости, 03.03.2024

Французский политик назвал заявление Макрона по Украине легкомыслием

Президент Франции Эммануэль Макрон проявил "невыносимое легкомыслие", упомянув возможную отправку войск Украине, написал глава французского региона Овернь -... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:12

2024-03-03T10:12

2024-03-03T10:12

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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проявил "невыносимое легкомыслие", упомянув возможную отправку войск Украине, написал глава французского региона Овернь - Рона - Альпы Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune. "Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", - отметил политик. По его мнению, голос Франции теперь "дискредитирован", поскольку для того, чтобы угрозу воспринимали всерьез, она, по крайней мере, должна "выглядеть серьезной". После того, как высказывания французской стороны были немедленно отвергнуты союзниками, она теперь "представляет всем врагам Запада зрелище раскола и бессилия", считает Вокье. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, нато, евросоюз