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Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - РИА Новости, 03.03.2024
Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:03
2024-03-03T09:03
2024-03-03T09:03
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."Российские военные мастерски развенчивают мифы о "превосходстве" вооружений НАТО. В последние недели мы все чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления. И все же начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.На прошлой неделе обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети, сообщил об уничтожении российскими военными редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams, тайно переданной США Киеву в количестве нескольких единиц.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
InfoBRICS: российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине