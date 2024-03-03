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Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - РИА Новости, 03.03.2024
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09:03 03.03.2024
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Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - РИА Новости, 03.03.2024
Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:03
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украина
киев
россия
сергей шойгу
нато
брикс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;Российские военные мастерски развенчивают мифы о &quot;превосходстве&quot; вооружений НАТО. В последние недели мы все чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления. И все же начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.На прошлой неделе обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети, сообщил об уничтожении российскими военными редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams, тайно переданной США Киеву в количестве нескольких единиц.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240303/vsu-1930797948.html
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украина, киев, россия, сергей шойгу, нато, брикс, вооруженные силы украины, forbes, в мире, политика
Украина, Киев, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире, Политика
Потеряли лучших. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине

InfoBRICS: российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации
Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"Российские военные мастерски развенчивают мифы о "превосходстве" вооружений НАТО. В последние недели мы все чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления. И все же начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники", — говорится в материале.

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Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.
На прошлой неделе обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети, сообщил об уничтожении российскими военными редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams, тайно переданной США Киеву в количестве нескольких единиц.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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