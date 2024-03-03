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Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - РИА Новости, 03.03.2024
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14:22 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/lekarstva-1930834048.html
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - РИА Новости, 03.03.2024
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у РФ есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:22
2024-03-03T14:22
экономика
россия
михаил мурашко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у РФ есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений. "Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Такая задача сегодня стоит. Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос об импортозамещении в сфере здравоохранения. По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству. "Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", - добавил министр.
https://ria.ru/20231031/peptidy-1906208102.html
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экономика, россия, михаил мурашко
Экономика, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства

Мурашко: Россия может заменить импортные лекарства и оборудование

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у РФ есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование.
Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений.
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"Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Такая задача сегодня стоит. Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос об импортозамещении в сфере здравоохранения.
По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству.
"Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", - добавил министр.
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