https://ria.ru/20240303/lekarstva-1930834048.html

Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства

Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - РИА Новости, 03.03.2024

Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у РФ есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:22

2024-03-03T14:22

2024-03-03T14:22

экономика

россия

михаил мурашко

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у РФ есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений. "Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Такая задача сегодня стоит. Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос об импортозамещении в сфере здравоохранения. По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству. "Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", - добавил министр.

https://ria.ru/20231031/peptidy-1906208102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мурашко