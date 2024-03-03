https://ria.ru/20240303/latakiya-1930837875.html
ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии
ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии - РИА Новости, 03.03.2024
ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии
Вооруженные силы Сирии отразили на севере провинции Латакия атаку террористической группировки, пытавшейся проникнуть на один из военных объектов, заявило... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:47
2024-03-03T14:47
2024-03-03T14:47
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии отразили на севере провинции Латакия атаку террористической группировки, пытавшейся проникнуть на один из военных объектов, заявило сирийское министерство обороны. "Подразделение наших вооруженных сил, действующее на севере провинции Латакия, отреагировало на террористическую группировку, пытавшуюся проникнуть на один из военных объектов. Оно ликвидировало и ранило большинство членов группировки и забрало тела троих убитых террористов", - говорится в заявлении минобороны Сирии. В субботу министерство обороны Сирии сообщало, что вооруженные силы страны сбили и уничтожили семь беспилотников террористических группировок в провинциях Идлиб и Ракка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, латакия (мухафаза), идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Латакия (мухафаза), Идлиб (мухафаза)
ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии
ВС Сирии отразили в Латакии атаку террористов, прорывавшихся на военный объект
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии отразили на севере провинции Латакия атаку террористической группировки, пытавшейся проникнуть на один из военных объектов, заявило сирийское министерство обороны.
"Подразделение наших вооруженных сил, действующее на севере провинции Латакия, отреагировало на террористическую группировку, пытавшуюся проникнуть на один из военных объектов. Оно ликвидировало и ранило большинство членов группировки и забрало тела троих убитых террористов", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
В субботу министерство обороны Сирии сообщало, что вооруженные силы страны сбили и уничтожили семь беспилотников террористических группировок в провинциях Идлиб
и Ракка
.
Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА