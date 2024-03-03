https://ria.ru/20240303/latakiya-1930837875.html

ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии

ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии - РИА Новости, 03.03.2024

ВС Сирии отразили атаку террористов в Латакии

Вооруженные силы Сирии отразили на севере провинции Латакия атаку террористической группировки, пытавшейся проникнуть на один из военных объектов, заявило... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:47

2024-03-03T14:47

2024-03-03T14:47

в мире

сирия

латакия (мухафаза)

идлиб (мухафаза)

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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии отразили на севере провинции Латакия атаку террористической группировки, пытавшейся проникнуть на один из военных объектов, заявило сирийское министерство обороны. "Подразделение наших вооруженных сил, действующее на севере провинции Латакия, отреагировало на террористическую группировку, пытавшуюся проникнуть на один из военных объектов. Оно ликвидировало и ранило большинство членов группировки и забрало тела троих убитых террористов", - говорится в заявлении минобороны Сирии. В субботу министерство обороны Сирии сообщало, что вооруженные силы страны сбили и уничтожили семь беспилотников террористических группировок в провинциях Идлиб и Ракка.

https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html

сирия

латакия (мухафаза)

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, латакия (мухафаза), идлиб (мухафаза)