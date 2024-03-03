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В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму - РИА Новости, 03.03.2024
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09:02 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/lada-1930799993.html
В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму
В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму - РИА Новости, 03.03.2024
В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму
Автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, пережил зиму "отлично", он справился с поездками по... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:02
2024-03-03T09:02
авто
московская область (подмосковье)
россия
москва
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
lada vesta
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, пережил зиму "отлично", он справился с поездками по Подмосковью и в снежную погоду, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия"). "Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много. Зима выдалась снежная, ездил и в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею, но Lada справилась. Импортозамещение успешно состоялось", - сказал Толмачев. По его словам, в автомобиле удобно ездить, как пассажиру. Депутат отметил, что никаких нареканий к качеству Lada Vesta у него нет. "Есть пожелание нашим производителям: выпускать больше отечественных автомобилей разных классов и типов. Нам нужно и важно разнообразие и качество. Люди хотят ездить на русских машинах, и чем больше их будет, тем лучше и для граждан, и для отрасли", - подчеркнул Толмачев. Восемнадцатого сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", Lada, Aurus в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3", сообщали в пресс-службе нижней палаты.
https://ria.ru/20240228/lada-1929931987.html
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авто, московская область (подмосковье), россия, москва, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, lada vesta
Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, Lada Vesta
В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму

В Госдуме рассказали, что депутатская Lada Vesta отлично пережила зиму

LADA Vesta
LADA Vesta
LADA Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, пережил зиму "отлично", он справился с поездками по Подмосковью и в снежную погоду, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия").
"Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много. Зима выдалась снежная, ездил и в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею, но Lada справилась. Импортозамещение успешно состоялось", - сказал Толмачев.
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По его словам, в автомобиле удобно ездить, как пассажиру. Депутат отметил, что никаких нареканий к качеству Lada Vesta у него нет.
"Есть пожелание нашим производителям: выпускать больше отечественных автомобилей разных классов и типов. Нам нужно и важно разнообразие и качество. Люди хотят ездить на русских машинах, и чем больше их будет, тем лучше и для граждан, и для отрасли", - подчеркнул Толмачев.
Восемнадцатого сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", Lada, Aurus в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3", сообщали в пресс-службе нижней палаты.
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АвтоМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная РоссияLada Vesta
 
 
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