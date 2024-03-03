https://ria.ru/20240303/kto-1930824530.html
В Ингушетии отменили режим КТО
В Ингушетии отменили режим КТО - РИА Новости, 03.03.2024
В Ингушетии отменили режим КТО
В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:10
2024-03-03T13:10
2024-03-03T14:29
республика ингушетия
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930833259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb74cf3e886f0a409c613f7ab0904827.jpg
НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона."На территории г. Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены", — уточнили в ведомстве.Режим контртеррористической операции ввели накануне с 19:30 мск.По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал злоумышленников в многоквартирном доме.В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, злоумышленники — приверженцы ИГИЛ* , они были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.При КТО никто из сотрудников сил правопорядка не погиб, среди гражданского населения пострадавших нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
республика ингушетия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930833259_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b53e74d37ad9340615157e732b653ac.jpg
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
Уничтоженные в ингушском Карабулаке бандиты, по имеющимся данным, были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Кадры НАК с места спецоперации.
2024-03-03T13:10
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Ингушетия, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии отменили режим КТО
В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации шести боевиков
НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона.
«
"На территории г. Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены", — уточнили в ведомстве.
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Режим контртеррористической операции ввели накануне с 19:30 мск.
По данным НАК
, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ
заблокировал злоумышленников в многоквартирном доме.
В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, злоумышленники — приверженцы ИГИЛ* , они были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
При КТО никто из сотрудников сил правопорядка не погиб, среди гражданского населения пострадавших нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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