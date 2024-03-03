https://ria.ru/20240303/kto-1930824530.html

В Ингушетии отменили режим КТО

В Ингушетии отменили режим КТО - РИА Новости, 03.03.2024

В Ингушетии отменили режим КТО

В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:10

2024-03-03T13:10

2024-03-03T14:29

республика ингушетия

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона."На территории г. Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены", — уточнили в ведомстве.Режим контртеррористической операции ввели накануне с 19:30 мск.По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал злоумышленников в многоквартирном доме.В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, злоумышленники — приверженцы ИГИЛ* , они были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.При КТО никто из сотрудников сил правопорядка не погиб, среди гражданского населения пострадавших нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html

https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html

республика ингушетия

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Влада Копылова

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Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке Уничтоженные в ингушском Карабулаке бандиты, по имеющимся данным, были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Кадры НАК с места спецоперации. 2024-03-03T13:10 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика ингушетия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)