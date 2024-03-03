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В Ингушетии отменили режим КТО - РИА Новости, 03.03.2024
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13:10 03.03.2024 (обновлено: 14:29 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/kto-1930824530.html
В Ингушетии отменили режим КТО
В Ингушетии отменили режим КТО - РИА Новости, 03.03.2024
В Ингушетии отменили режим КТО
В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:10
2024-03-03T14:29
республика ингушетия
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона.&quot;На территории г. Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены&quot;, — уточнили в ведомстве.Режим контртеррористической операции ввели накануне с 19:30 мск.По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал злоумышленников в многоквартирном доме.В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, злоумышленники — приверженцы ИГИЛ* , они были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.При КТО никто из сотрудников сил правопорядка не погиб, среди гражданского населения пострадавших нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
Уничтоженные в ингушском Карабулаке бандиты, по имеющимся данным, были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Кадры НАК с места спецоперации.
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РИА Новости
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республика ингушетия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Ингушетия, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии отменили режим КТО

В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации шести боевиков

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидировали шесть боевиков, отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона.
«

"На территории г. Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены", — уточнили в ведомстве.

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Режим контртеррористической операции ввели накануне с 19:30 мск.
По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал злоумышленников в многоквартирном доме.
В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, злоумышленники — приверженцы ИГИЛ* , они были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
При КТО никто из сотрудников сил правопорядка не погиб, среди гражданского населения пострадавших нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Республика ИнгушетияПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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