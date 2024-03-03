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Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал - РИА Новости, 03.03.2024
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12:22 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/kto-1930818587.html
Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал
Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал - РИА Новости, 03.03.2024
Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал
В ингушском Карабулаке, где ликвидированы террористы, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:22
2024-03-03T12:22
происшествия
республика ингушетия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидированы террористы, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики в ходе спецоперации в городе Карабулак в Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков, оказавших им вооруженное сопротивление, их личности устанавливаются. "Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал

НАК: в Карабулаке, где ликвидировали террористов, потерь и пострадавших нет

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидированы террористы, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
12:01
По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики в ходе спецоперации в городе Карабулак в Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков, оказавших им вооруженное сопротивление, их личности устанавливаются.
"Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
Вчера, 21:57
 
ПроисшествияРеспублика Ингушетия
 
 
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