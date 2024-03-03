https://ria.ru/20240303/kto-1930818587.html

Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал

Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал - РИА Новости, 03.03.2024

Во время КТО в Карабулаке никто не пострадал

В ингушском Карабулаке, где ликвидированы террористы, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:22

2024-03-03T12:22

2024-03-03T12:22

происшествия

республика ингушетия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930808447_0:692:960:1232_1920x0_80_0_0_3a362541c17a1a45678103f6e462a587.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В ингушском Карабулаке, где ликвидированы террористы, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики в ходе спецоперации в городе Карабулак в Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков, оказавших им вооруженное сопротивление, их личности устанавливаются. "Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html

https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика ингушетия