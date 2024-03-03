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В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке - РИА Новости, 03.03.2024
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12:01 03.03.2024 (обновлено: 17:05 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке - РИА Новости, 03.03.2024
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в Карабулаке нейтрализованы шестеро бандитов, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:01
2024-03-03T17:05
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в Карабулаке нейтрализованы шестеро бандитов, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики в ходе спецоперации в городе Карабулак ликвидировали шестерых боевиков, оказавших им вооруженное сопротивление, их личности устанавливаются."В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак", - говорится в сообщении НАК.По информации ведомства, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен."Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года", - добавляется в сообщении.Уточняется, что трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863356632.html
республика ингушетия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
Уничтоженные в ингушском Карабулаке бандиты, по имеющимся данным, были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Кадры НАК с места спецоперации.
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происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Республика Ингушетия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке

Спецназ ФСБ нейтрализовал шестерых бандитов в Карабулаке

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в Карабулаке нейтрализованы шестеро бандитов, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
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По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики в ходе спецоперации в городе Карабулак ликвидировали шестерых боевиков, оказавших им вооруженное сопротивление, их личности устанавливаются.
"В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак", - говорится в сообщении НАК.
По информации ведомства, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен.
"Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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