https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html

В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке

В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке - РИА Новости, 03.03.2024

В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке

В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в Карабулаке нейтрализованы шестеро бандитов, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:01

2024-03-03T12:01

2024-03-03T17:05

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

республика ингушетия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в Карабулаке нейтрализованы шестеро бандитов, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики в ходе спецоперации в городе Карабулак ликвидировали шестерых боевиков, оказавших им вооруженное сопротивление, их личности устанавливаются."В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак", - говорится в сообщении НАК.По информации ведомства, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен."Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года", - добавляется в сообщении.Уточняется, что трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html

https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863356632.html

республика ингушетия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке Уничтоженные в ингушском Карабулаке бандиты, по имеющимся данным, были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Кадры НАК с места спецоперации. 2024-03-03T12:01 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)