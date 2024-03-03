https://ria.ru/20240303/krym-1930803092.html

В Крыму обозначали срок подачи первого иска по энергоблокаде

В Крыму обозначали срок подачи первого иска по энергоблокаде - РИА Новости, 03.03.2024

В Крыму обозначали срок подачи первого иска по энергоблокаде

Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:37

2024-03-03T09:37

2024-03-03T09:37

украина

краснодарский край

владимир константинов

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго". "Первый иск по ущербу, нанесенному бюджету республики, будет подан 4 марта в Арбитражный суд Крыма", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады. "Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям", - подчеркнул глава парламента. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html

https://ria.ru/20240225/uscherb-1929399367.html

украина

краснодарский край

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, краснодарский край, владимир константинов, херсонская область , происшествия