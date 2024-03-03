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Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме - РИА Новости, 03.03.2024
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05:54 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/krym-1930790966.html
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме - РИА Новости, 03.03.2024
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T05:54
2024-03-03T05:54
николай лукашенко
республика крым
феодосия
россия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. "Уважаемые жители и гости Республики Крым. Железнодорожный транспорт работает в обычном режиме", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе "Таврида" временно ограничено в районе Феодосии. Причины не назывались. Также перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240303/trassa_tavrida-1930790796.html
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республика крым
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николай лукашенко, республика крым, феодосия, россия, олег крючков
Николай Лукашенко, Республика Крым, Феодосия, Россия, Олег Крючков
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме

Министр транспорта Крыма Лукашенко: железнодорожный транспорт работает штатно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГрузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
«
"Уважаемые жители и гости Республики Крым. Железнодорожный транспорт работает в обычном режиме", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
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Ранее в воскресенье советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе "Таврида" временно ограничено в районе Феодосии. Причины не назывались. Также перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.
Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников.
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Николай ЛукашенкоРеспублика КрымФеодосияРоссияОлег Крючков
 
 
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