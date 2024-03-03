https://ria.ru/20240303/krym-1930790966.html
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме - РИА Новости, 03.03.2024
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T05:54
2024-03-03T05:54
2024-03-03T05:54
николай лукашенко
республика крым
феодосия
россия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. "Уважаемые жители и гости Республики Крым. Железнодорожный транспорт работает в обычном режиме", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе "Таврида" временно ограничено в районе Феодосии. Причины не назывались. Также перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240303/trassa_tavrida-1930790796.html
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николай лукашенко, республика крым, феодосия, россия, олег крючков
Николай Лукашенко, Республика Крым, Феодосия, Россия, Олег Крючков
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме
Министр транспорта Крыма Лукашенко: железнодорожный транспорт работает штатно